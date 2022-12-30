В Бразилии объявили трехдневный траур в связи со смертью Пеле

30 декабря, 03:08
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Пеле в сентябре 2014 года (Фото:REUTERS / Ricardo Moraes)

Пеле в сентябре 2014 года (Фото:REUTERS / Ricardo Moraes)

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил трехдневный траур в связи со смертью Пеле. Он скончался в четверг, 29 декабря, после продолжительной борьбы с раком толстой кишки.

Об этом сообщает CNN Brasil.

«Президент Жаир Болсонару объявил траур в стране на три дня в память о Пеле», — сообщает CNN Brasil.

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Болсонару выразил соболезнования семье экс-футболиста. Он написал в Twitter, что Пеле «открыл миру имя Бразилии».

Видео дня

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Футбол Бразилия Пеле Сборная Бразилии Жаир Болсонару

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