В Бразилии объявили трехдневный траур в связи со смертью Пеле 30 декабря, 03:08 Пеле в сентябре 2014 года (Фото:REUTERS / Ricardo Moraes)

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил трехдневный траур в связи со смертью Пеле. Он скончался в четверг, 29 декабря, после продолжительной борьбы с раком толстой кишки.

Об этом сообщает CNN Brasil.



«Президент Жаир Болсонару объявил траур в стране на три дня в память о Пеле», — сообщает CNN Brasil.

Болсонару выразил соболезнования семье экс-футболиста. Он написал в Twitter, что Пеле «открыл миру имя Бразилии».

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