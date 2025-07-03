Дорога на тот свет. Как погибали звезды украинского и мирового спорта

Игрок Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота пополнил черный список спортсменов, погибших в ДТП. 3 июля футболист вместе со своим братом сгорели в автомобиле , который вылетел с трассы.

Эта новость настолько потрясла спортивный мир, что даже на таком мегаконсервативном соревновании, как Уимблдон, разрешили теннисистам выходить на матчи с черными траурными повязками. Прокомментировал смерть Жоты даже легендарный баскетболист Леброн Джеймс.

Увы, гибель известных спортсменов на дороге не редкость. Не мало среди них и украинцев.

Радивой Корач ( Югославия, баскетбол)

В 1971 году Международная федерация баскетбола учредила новый европейский клубный турнир, который был назван Кубок Корача. В честь легендарного баскетболиста. 30-летний Корач погиб 2 июня 1969 года на дороге в окрестностях города Сараево.

Георгий Аспарухов ( Болгария, футбол)

Лучший болгарский футболист ХХ века погиб в 28 лет вместе одноклубником Николой Котковым. 30 июня 1971 года спортивный автомобиль с футболистами двигался на высокой скорости и врезался в грузовик. На похороны Аспарухова пришло 550 тысяч человек.

Виталий Дараселия ( Грузия, футбол)

Гол Дараселии в ворота Карл Цейсса (ГДР) принес Динамо Тбилиси победу в Кубке кубков-1981. За успешное выступление в команде Дараселия получил от руководства Жигули. На них 13 декабря 1982 года футболист попал в ДТП на одном из отрезков горного серпантина. Автомобиль сорвался с обрыва в горную реку. Только через 13 дней после аварии тело 25-летнего Дараселии нашли.

Гаэтано Ширеа ( Италия, футбол)

Легендарный защитник Ювентуса и сборной Италии за свою карьеру выиграл все возможные трофеи клубного европейского футбола, а с национальной командой стал чемпионом мира в 1982 году. После чего начал тренерскую карьеру в штабе Дино Дзоффа в Ювентусе. 36-летний Ширеа возвращался в Варшаву из Лодзи после просмотра матча Гурника, будущего соперника Ювентуса в Кубке УЕФА. 3 сентября 1989 года в авто он ехал вместе с переводчицей и администратором Гурника. За рулем был польский водитель. Во время обгона двух фур автомобиль, в багажнике которого было четыре канистры с бензином, столкнулся с ехавшим навстречу фургоном и мгновенно загорелся. Выжил только администратор.

Дражен Петрович ( Хорватия, баскетбол)

Трехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы погиб в 28 лет. 7 июня 1993 года в условиях плохой видимости на немецком автобане неподалеку от Ингольштадта автомобиль, в котором в качестве пассажиров ехали 28-летний Петрович (он возвращался из Польши после матча за сборную) и турецкая баскетболистка Хилаль Эдебаль, а за рулем находилась Клара Шаланци, немецкая модель и баскетболистка (Клару и Петровича связывали романтические отношения), врезался в грузовик. В результате спящий Петрович, который сидел спереди и не был пристегнут ремнем безопасности, погиб, а Эдебаль и Шаланци получили многочисленные травмы, но выжили.

Александр Береш ( Украина, гимнастика)

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр-2000 погиб в 26 лет. Вечером 29 февраля 2004 года Береш вместе с товарищем по сборной Сергеем Вяльцевым возвращался в Киев с олимпийской базы в Конча-Заспе. Во время выезда на Обуховскую трассу под Киевом машина Береша попала в аварию, столкнувшись с авто, на котором были номера Верховной Рады. Тогда говорили, что за рулем была Наталья Мартынюк, дочь первого заместителя Председателя Верховной Рады Адама Мартынюка. Однако следствие установило, что Мартынюк была пассажиркой, а вел машину водитель Сергей Антонюк. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Иван Глинка ( Чехия, хоккей)

54-летний Глинка был трехкратным чемпионом мира как игрок, олимпийским чемпионом 1998 года и чемпионом мира 1999 года как тренер. 16 августа 2004 года он возвращался из Карловых Вар, где проводил переговоры с Яромиром Ягром об участии в Кубке мира. Глинка управлял личным автомобилем, когда на выезде из города в него на полной скорости врезался грузовик, у которого отказали тормоза. Глинка получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице через три часа после аварии.

Евгений Кучеревский ( Украина, футбол)

Один из лучших тренеров в истории Днепра погиб 26 августа 2006 года. 65-летний Кучеревский ехал со своей дачи на матч дублеров Днепра. По дороге машина под его управлением выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Как позже установила экспертиза, за несколько секунд до аварии у тренера случился инфаркт.

Анатолий Заяев ( Украина, футбол)

Тренер Заяев вошел в историю отечественного футбола в 1992 году, когда симферопольская Таврия под его руководством стала первым чемпионом Украины по футболу. 18 декабря 2012 года внедорожник, на котором 81-летний Заяев ехал в Симферополь, на скорости 170 км/ч выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем-эвакуатором. Оба водителя погибли на месте.

Андрей Гусин ( Украина, футбол)

Звезда сборной Украины и киевского Динамо погиб в 41 год. Трагедия случилась 17 сентября 2014 года на автодроме Чайка. Андрей выехал на кольцевой трек на мотоцикле, но не справился с управлением на одном из виражей, вылетел из седла — и погиб.