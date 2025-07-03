Дорога на тот свет. Как погибали звезды украинского и мирового спорта
Гусин был легендой Динамо, Заяев — чемпионом Украины с Таврией, Жота — звездой Ливерпуля (Фото: Коллаж NV)
Игрок Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота пополнил черный список спортсменов, погибших в ДТП. 3 июля футболист вместе со своим братом сгорели в автомобиле, который вылетел с трассы.
Эта новость настолько потрясла спортивный мир, что даже на таком мегаконсервативном соревновании, как Уимблдон, разрешили теннисистам выходить на матчи с черными траурными повязками. Прокомментировал смерть Жоты даже легендарный баскетболист Леброн Джеймс.
Увы, гибель известных спортсменов на дороге не редкость. Не мало среди них и украинцев.
Радивой Корач (Югославия, баскетбол)
В 1971 году Международная федерация баскетбола учредила новый европейский клубный турнир, который был назван Кубок Корача. В честь легендарного баскетболиста. 30-летний Корач погиб 2 июня 1969 года на дороге в окрестностях города Сараево.
Георгий Аспарухов (Болгария, футбол)
Лучший болгарский футболист ХХ века погиб в 28 лет вместе одноклубником Николой Котковым. 30 июня 1971 года спортивный автомобиль с футболистами двигался на высокой скорости и врезался в грузовик. На похороны Аспарухова пришло 550 тысяч человек.
Виталий Дараселия (Грузия, футбол)
Гол Дараселии в ворота Карл Цейсса (ГДР) принес Динамо Тбилиси победу в Кубке кубков-1981. За успешное выступление в команде Дараселия получил от руководства Жигули. На них 13 декабря 1982 года футболист попал в ДТП на одном из отрезков горного серпантина. Автомобиль сорвался с обрыва в горную реку. Только через 13 дней после аварии тело 25-летнего Дараселии нашли.
Гаэтано Ширеа (Италия, футбол)
Легендарный защитник Ювентуса и сборной Италии за свою карьеру выиграл все возможные трофеи клубного европейского футбола, а с национальной командой стал чемпионом мира в 1982 году. После чего начал тренерскую карьеру в штабе Дино Дзоффа в Ювентусе. 36-летний Ширеа возвращался в Варшаву из Лодзи после просмотра матча Гурника, будущего соперника Ювентуса в Кубке УЕФА. 3 сентября 1989 года в авто он ехал вместе с переводчицей и администратором Гурника. За рулем был польский водитель. Во время обгона двух фур автомобиль, в багажнике которого было четыре канистры с бензином, столкнулся с ехавшим навстречу фургоном и мгновенно загорелся. Выжил только администратор.
Дражен Петрович (Хорватия, баскетбол)
Трехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы погиб в 28 лет. 7 июня 1993 года в условиях плохой видимости на немецком автобане неподалеку от Ингольштадта автомобиль, в котором в качестве пассажиров ехали 28-летний Петрович (он возвращался из Польши после матча за сборную) и турецкая баскетболистка Хилаль Эдебаль, а за рулем находилась Клара Шаланци, немецкая модель и баскетболистка (Клару и Петровича связывали романтические отношения), врезался в грузовик. В результате спящий Петрович, который сидел спереди и не был пристегнут ремнем безопасности, погиб, а Эдебаль и Шаланци получили многочисленные травмы, но выжили.
Александр Береш (Украина, гимнастика)
Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр-2000 погиб в 26 лет. Вечером 29 февраля 2004 года Береш вместе с товарищем по сборной Сергеем Вяльцевым возвращался в Киев с олимпийской базы в Конча-Заспе. Во время выезда на Обуховскую трассу под Киевом машина Береша попала в аварию, столкнувшись с авто, на котором были номера Верховной Рады. Тогда говорили, что за рулем была Наталья Мартынюк, дочь первого заместителя Председателя Верховной Рады Адама Мартынюка. Однако следствие установило, что Мартынюк была пассажиркой, а вел машину водитель Сергей Антонюк. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.
Иван Глинка (Чехия, хоккей)
54-летний Глинка был трехкратным чемпионом мира как игрок, олимпийским чемпионом 1998 года и чемпионом мира 1999 года как тренер. 16 августа 2004 года он возвращался из Карловых Вар, где проводил переговоры с Яромиром Ягром об участии в Кубке мира. Глинка управлял личным автомобилем, когда на выезде из города в него на полной скорости врезался грузовик, у которого отказали тормоза. Глинка получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице через три часа после аварии.
Евгений Кучеревский (Украина, футбол)
Один из лучших тренеров в истории Днепра погиб 26 августа 2006 года. 65-летний Кучеревский ехал со своей дачи на матч дублеров Днепра. По дороге машина под его управлением выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Как позже установила экспертиза, за несколько секунд до аварии у тренера случился инфаркт.
Анатолий Заяев (Украина, футбол)
Тренер Заяев вошел в историю отечественного футбола в 1992 году, когда симферопольская Таврия под его руководством стала первым чемпионом Украины по футболу. 18 декабря 2012 года внедорожник, на котором 81-летний Заяев ехал в Симферополь, на скорости 170 км/ч выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем-эвакуатором. Оба водителя погибли на месте.
Андрей Гусин (Украина, футбол)
Звезда сборной Украины и киевского Динамо погиб в 41 год. Трагедия случилась 17 сентября 2014 года на автодроме Чайка. Андрей выехал на кольцевой трек на мотоцикле, но не справился с управлением на одном из виражей, вылетел из седла — и погиб.