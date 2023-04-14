В Минспорте ответили, снимется ли сборная Украины с отбора Евро-2024 после указа о бойкоте 14 апреля, 12:55 Украина стартовала в отборе по поражению от Англии (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Заместитель Министра молодежи и спорта Матвей Бедный рассказал, будет ли касаться указ о бойкоте соревнований за участие россиян и белорусов сборной Украины по футболу.



По словам Бидного, окончательное решение об участии национальной команды в отборе на Евро-2024 будет принимать Украинская ассоциация футбола, сообщает Суспильне.

«Думаю, что у нас еще достаточно времени, чтобы выверить позиции. Я знаю, что они будут соперничать в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия. Будем смотреть.

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Я уверен, что для наших футболистов так же недопустимо выходить на одну площадку, смотреть в глаза и пожимать руки агрессору", — сказал Бедный.

Следует отметить, что сборная России не выступает в отборе Евро-2024 из-за дисквалификации, однако национальная команда Беларуси присутствует.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по поражению от Англии (0:2) стартовала в отборе на чемпионат Европы-2024.

