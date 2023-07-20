«Суркис купил опорника». Собака отобрала мяч у футболистов Динамо на тренировке — фото
Собака приняла участие в тренировке (Фото:ФК Динамо)
Во время тренировки киевского Динамо на сборах в Австрии случился забавный эпизод.
На занятия футболистов неожиданно пришла собака породы французский бульдог.
Четырехлапый решил вступить в игру и отобрал у футболистов мяч, как настоящий защитник.
«Четырехлапый технарь украл мяч с сегодняшней тренировки Динамо», — подписала пресслужба Динамо публикацию в Instagram.
«Суркис купил опорника», «Суркис, как всегда, гениально решил проблему с нападающими, гений!», — пошутили болельщики в комментариях.
Ранее сообщалось, что Динамо обыграло Аль-Хиляль (1:0) в товарищеском матче.