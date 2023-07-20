«Суркис купил опорника». Собака отобрала мяч у футболистов Динамо на тренировке — фото

20 июля, 18:37
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Собака приняла участие в тренировке (Фото:ФК Динамо)

Собака приняла участие в тренировке (Фото:ФК Динамо)

Во время тренировки киевского Динамо на сборах в Австрии случился забавный эпизод.

На занятия футболистов неожиданно пришла собака породы французский бульдог.

Четырехлапый решил вступить в игру и отобрал у футболистов мяч, как настоящий защитник.

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«Четырехлапый технарь украл мяч с сегодняшней тренировки Динамо», — подписала пресслужба Динамо публикацию в Instagram.

«Суркис купил опорника», «Суркис, как всегда, гениально решил проблему с нападающими, гений!», — пошутили болельщики в комментариях.

Ранее сообщалось, что Динамо обыграло Аль-Хиляль (1:0) в товарищеском матче.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Австрия ФК Динамо (Киев) Тренировки Собака

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