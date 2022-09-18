Сборная Украины кроме Зинченко потеряла еще одного важного игрока перед завершающими матчами Лиги наций 18 сентября, 12:00 Соболь будет восстанавливаться около двух недель (Фото:УАФ)

Защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь не поможет сборной Украины в трех заключительных матчах в Лиге наций.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Соболь получил повреждение приводной мышцы на тренировке в своем клубе.

Сообщается, что на восстановление от травмы продлится около двух недель, поэтому футболиста не сыграет в двух матчах против Шотландии (21 и 27 сентября) и в поединке против Армении (24 сентября).

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Перед этим стало известно, что из-за травм сборной Украины не поможет один из лидеров команды Александр Зинченко.

Ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков определился с заявкой национальной команды на сентябрьские матчи Лиги наций.



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