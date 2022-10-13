УЕФА определил лучший гол тура Лиги чемпионов — видео 13 октября, 19:22 Сон Хын Мин помог Тоттенхэму обыграть Айнтрахт (Фото:Reuters/Paul Childs)

Нападающий лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мина был признан автором лучшего гола в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Болельщики путем голосования назвали лучшим гол Сона в ворота немецкого Айнтрахта, когда он на 36-й минуте ударом в одно касание вогнал мяч под перекладину.

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Конкурентами Сона за звание автора лучшего гола были Дарвин Нуньес (Ливерпуль), Ирвинг Лосано (Наполи) и Галену (Порту).

В матче против Айнтрахта кореец отметился дублем и помог своей команде победить 3:2.

Сон также был признан лучшим игроком тура.

Сообщалось, что путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов досрочно завоевали четыре клуба: Манчестер Сити, Бавария, Наполи и Брюгге.