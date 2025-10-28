Звездный форвард Лос-Анджелеса Сон Хын Мин получил награду в МЛС за лучший гол 2025 года.

Об этом сообщает официальный сайт МЛС.

Южнокорейский футболист забил невероятный мяч со штрафного в матче 30-го тура против Далласа, который завершился вничью 1:1.

Этот гол стал дебютным для Сон Хын Мина в новом клубе, а всего в составе Лос-Анджелеса он провел 10 матчей, забив девять голов и отдав три ассиста.

Лос-Анджелес, где также играет украинец Артем Смоляков, финишировал третьим в Западной конференции МЛС с 60 очками и готовится к плей-офф. В первом матче 1/8 финала команда встретится с Остином, за который выступает украинский защитник Александр Сваток.

