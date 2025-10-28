Экс-звезда Тоттенхэма забил лучший гол 2025 года в МЛС — видео

28 октября, 21:18
Сон Хын Мин идеально пробил со штрафного (Фото: REUTERS/Ким Хонг-Джи)

Сон Хын Мин идеально пробил со штрафного (Фото: REUTERS/Ким Хонг-Джи)

Звездный форвард Лос-Анджелеса Сон Хын Мин получил награду в МЛС за лучший гол 2025 года.

Об этом сообщает официальный сайт МЛС.

Южнокорейский футболист забил невероятный мяч со штрафного в матче 30-го тура против Далласа, который завершился вничью 1:1.

https://www.youtube.com/watch?v=sztjPo0FyGs

Этот гол стал дебютным для Сон Хын Мина в новом клубе, а всего в составе Лос-Анджелеса он провел 10 матчей, забив девять голов и отдав три ассиста.

Лос-Анджелес, где также играет украинец Артем Смоляков, финишировал третьим в Западной конференции МЛС с 60 очками и готовится к плей-офф. В первом матче 1/8 финала команда встретится с Остином, за который выступает украинский защитник Александр Сваток.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси продлил контракт с Интер Майами еще на три года.

