Сыграет с английским клубом. Динамо объявило соперников на тренировочных сборах в Австрии — даты и время начала матчей
Первый спарринг динамовцы проведут 5 июля против Кишварды (Фото: ФК Динамо)
Киевское Динамо на летних тренировочных сборах в Австрии Динамо проведет по меньшей мере четыре матча.
Об этом сообщает официальный сайт Динамо.
Соперниками киевлян станут венгерская Кишварда, датский Мидтьюлланд, английский Вест Бромвич Альбион и хорватский Осиек.
Расписание матчей
Состав Динамо на сборах в Австрии
Уже 22 или 23 июля бело-синие сыграют свой первый официальный матч в новом сезоне — в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где соперником киевского клуба станет победитель пары Жальгирис (Литва) — Хамрун (Мальта).
Ранее сообщалось, что защитник Динамо Тарас Михавко претендует на престижную награду в Европе Golden Boy Web-2025.