Первый спарринг динамовцы проведут 5 июля против Кишварды

Киевское Динамо на летних тренировочных сборах в Австрии Динамо проведет по меньшей мере четыре матча.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Соперниками киевлян станут венгерская Кишварда, датский Мидтьюлланд, английский Вест Бромвич Альбион и хорватский Осиек.

Расписание матчей

Фото: ФК Динамо

Состав Динамо на сборах в Австрии

Фото: ФК Динамо

Уже 22 или 23 июля бело-синие сыграют свой первый официальный матч в новом сезоне — в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где соперником киевского клуба станет победитель пары Жальгирис (Литва) — Хамрун (Мальта).

Ранее сообщалось, что защитник Динамо Тарас Михавко претендует на престижную награду в Европе Golden Boy Web-2025.