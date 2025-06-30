Сыграет с английским клубом. Динамо объявило соперников на тренировочных сборах в Австрии — даты и время начала матчей

30 июня, 14:05
Первый спарринг динамовцы проведут 5 июля против Кишварды (Фото: ФК Динамо)

Киевское Динамо на летних тренировочных сборах в Австрии Динамо проведет по меньшей мере четыре матча.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Соперниками киевлян станут венгерская Кишварда, датский Мидтьюлланд, английский Вест Бромвич Альбион и хорватский Осиек.

Расписание матчей

ФК Динамо
Фото: ФК Динамо

Состав Динамо на сборах в Австрии

ФК Динамо
Фото: ФК Динамо

Уже 22 или 23 июля бело-синие сыграют свой первый официальный матч в новом сезоне — в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где соперником киевского клуба станет победитель пары Жальгирис (Литва) — Хамрун (Мальта).

Ранее сообщалось, что защитник Динамо Тарас Михавко претендует на престижную награду в Европе Golden Boy Web-2025.

Редактор: Олег Телюк

