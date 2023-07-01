«Фараон Роналду строит „пирамиду“». Соседи португальца возмущены строительством его нового поместья

1 июля, 12:39
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Криштиану Роналду уже полгода живет в Саудовской Аравии (Фото:Instagram)

Криштиану Роналду уже полгода живет в Саудовской Аравии (Фото:Instagram)

Нападающий сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду сооружает особняк в пригороде Кашкайша, Кинта-да-Маринья (Португалия).

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По информации Look, дом должны были достроить до июля этого года, однако работы затянулись, что возмутило соседей Криштиану Роналду.

«Впереди еще минимум год работ. Мы сыты по горло. Уже три года продолжаются строительные работы.

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Дом такой большой, что похож на больницу. Моя улица перекрыта уже несколько месяцев, мой сад полон пыли. Все из-за «пирамиды» фараона Роналду", — сказал один из соседей нападающего.

Люди также жалуются на невозможность уединиться, потому что из окон португальца видно чужие участки.

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Ранее строительство имения оценивалось в 21 млн евро, сейчас сумма достигла 25 миллионов.

Также сообщалось, что Неймар построить огромный особняк у себя на Родине.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Криштиану Роналду

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