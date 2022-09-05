Стал известен состав сборной Украины на матчи Лиги наций 5 сентября, 13:37 В сентябре сборная Украины сыграет против Армении и дважды против Шотландии (Фото:REUTERS/Peter Dejong)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков определился с заявкой национальной команды на сентябрьские матчи Лиги наций.

В основной список Сборной Украины попали 25 футболистов, еще шесть – в резервный.

Состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Андрей Лунин (Реал)

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Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все - Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Тарас Качараба (Славия)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все - Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зинченко (Арсенал), Виктор Коваленко (Специя)

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбик (СК Днепр-1)

Резерв: Артем Беседин (Динамо), Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий (оба - СК Днепр-1), Егор Назарина (Заря), Эдуард Соболь (Брюгге), Даниил Игнатенко (Бордо)

Сборная Украины начнет сбор 16 сентября в Варшаве и сыграет в Лиге наций три матча – дважды против Шотландии (21 и 27 сентября) и против Армении (24 сентября).

После трех сыгранных матчей сборная Украины имеет в своем активе 7 очков и занимает первое место в своей группе.

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