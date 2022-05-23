В трусах на животе через всю раздевалку. Манчестер Сити удивил празднованием победы в чемпионате Англии — видео 23 мая, 18:11 Цей матеріал також доступний українською Хосеп Гвардиола с чемпионским кубком (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Манчестер Сити удивил празднованием своей победы в чемпионате Англии.



Так, в YouTube было опубликовано видео из раздевалки «горожан» после состоявшейся церемонии награждения.

В ролике показано, как сотрудник клуба Брендон Эштон, отвечающий за экипировку в команде, проехался через все помещение на животе. Из одежды на нем были лишь трусы и носки.

Видео дня

Интересно, что некоторые болельщики сначала подумали, что на такой поступок решился главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

Однако в итоге оказалось, что это был Эштон, который внешне напоминает испанского наставника по причине того, что у обоих нет волосяного покрова на голове.

Сообщалось, что Гвардиола после победы в английской Премьер-лиге приблизился к главному тренеру Динамо Мирче Луческу по количеству выигранных трофеев.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.