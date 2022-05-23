В трусах на животе через всю раздевалку. Манчестер Сити удивил празднованием победы в чемпионате Англии — видео

23 мая, 18:11
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Хосеп Гвардиола с чемпионским кубком (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Хосеп Гвардиола с чемпионским кубком (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Манчестер Сити удивил празднованием своей победы в чемпионате Англии.

Так, в YouTube было опубликовано видео из раздевалки «горожан» после состоявшейся церемонии награждения.

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В ролике показано, как сотрудник клуба Брендон Эштон, отвечающий за экипировку в команде, проехался через все помещение на животе. Из одежды на нем были лишь трусы и носки.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=jXJvX-0eJZ8&feature=emb_imp_woyt

Интересно, что некоторые болельщики сначала подумали, что на такой поступок решился главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

Однако в итоге оказалось, что это был Эштон, который внешне напоминает испанского наставника по причине того, что у обоих нет волосяного покрова на голове.

Сообщалось, что Гвардиола после победы в английской Премьер-лиге приблизился к главному тренеру Динамо Мирче Луческу по количеству выигранных трофеев.

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Теги:   Футбол Манчестер Сити Видео Английская Премьер-лига Хосеп Гвардиола Чемпионат Англии

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