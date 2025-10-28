«Правильный человек»: Буффон назвал идеального тренера для Ювентуса после увольнения Тудора

Легендарный экс-голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон прокомментировал информацию о возможном назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера туринской команды.

Бывший футболист считает, что 66-летний Спаллетти идеально подошел бы Юве.

«Спаллетти в Ювентусе? Это было бы более чем правильное профессиональное решение для него. Он — человек футбола, человек поля, замечательная личность и великий тренер.



Спаллетти — лучший вариант, который только может быть, учитывая его опыт, харизму и авторитет. Он — правильный человек для амбициозных клубов", — цитирует Буффона Corriere dello Sport.

Напомним, накануне Ювентус уволил Игора Тудора после серии из восьми матчей без побед.

Лучано Спаллетти на протяжении тренерской карьеры возглавлял Рому, Интер, Наполи и другие клубы. В 2023 году с Наполи впервые выиграл чемпионат Италии.

Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии. Специалиста уволили после поражения от Норвегии (0:3) на старте отбора ЧМ-2026.

