Спартак — Днепр-1. Букмекеры считают, что украинский клуб останется в еврокубках

22 августа, 16:18
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Предматчевая тренировка нашей команды (Фото:СК Днепр-1)

Предматчевая тренировка нашей команды (Фото:СК Днепр-1)

Матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций пройдет 23 августа в Трнаве. Встреча начнется в 19:30.

NV ведет прямую видеотрансляцию матча Спартак — Днепр-1.

В букмекерских конторах фаворит встречи словацкий клуб. Котировки на матч: победа Спартака — 2.25, ничья — 3.55, победа Днепра-1 — 3.30. Если перевести в проценты, то шансы выиграть у клуба из Трнавы — 44%, у нашей команды — 29%.

Видео дня

Что касается котировок на проход, то здесь уже фаворит украинский клуб. Коэффициент на Днепр-1 — 1.62, на Спартак — 2.25.

Напомним, что Днепр-1 начинал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов. А теперь вынужден бороться за попадание в группу Лиги конференций.

Ранее мы писали, где можно бесплатно посмотреть матч Спартак — Днепр-1.

Кстати, накануне поединка со Спартаком Днепр-1 остался без тренера. Александр Кучер подал в отставку после сенсационного поражения в чемпионате Украины.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол СК Днепр-1 Лига конференций

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