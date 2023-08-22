Спартак — Днепр-1. Где и когда смотреть матч Лиги конференций 22 августа, 10:40 Матч пройдет в Трнаве (Фото:instagram.com/spartak_sk)

Еврокубковый поединок на территории Украины можно будет посмотреть бесплатно на нескольких платформах.



Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференци Спартак — Днепр-1 пройдет 23 августа в Трнаве. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

NV ведет прямую видеотрансляцию матча Спартак — Днепр-1.

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Также игру можно посмотреть на общенациональном телеканале УНИАН и на YouTube-канале Football Hub.

Напомним, что победитель этой пары выйдет в групповой турнир Лиги конференций. А вот проигравшая команда завершит свои выступления в этом еврокубковом сезоне.

Кстати, накануне поединка со Спартаком Днепр-1 остался без тренера. Александр Кучер подал в отставку после сенсационного поражения в чемпионате Украины.