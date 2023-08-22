Спартак — Днепр-1. Прямая видеотрансляция матча Лиги конференций 22 августа, 09:02 Битва за группу ЛК (Фото:Facebook.com/SpartakTrnava)

В среду, 23 августа, словацкий и украинский клубы встретятся в раунде плей-офф Лиги конференций. Победитель противостояния получит путевку в групповой этап.

Матч Спартак — Днепр-1 состоится в Трнаве и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Накануне поединка Днепр-1 остался без тренера. Александр Кучер подал в отставку после поражения в чемпионате Украины.

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Видеотрансляция матча Спартак — Днепр-1:

Спартак Трнава основан 20 мая 1923 года. 5-кратный чемпион Чехословакии, чемпион Словакии, 5-кратный обладатель Кубка Чехословакии, 4-кратный обладатель Кубка Словакии, обладатель Суперкубка Словакии, полуфиналист Кубка европейских чемпионов 1968/69 годов.

В прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Словакии и выиграл Кубок Словакии.

В нынешнем еврокубковом сезоне стартовал со второго раунда Лиги конференций. Сначала прошел Ауду из Латвии — 4:1, 1:1, а затем обыграл по сумме двух матчей польский Лех — 3:1, 1:2.

Днепр-1 начинал еврокубковый путь из Лиги чемпионов, где проиграл Панатинаикосу, а затем вылетел из Лиги Европы от Славии.