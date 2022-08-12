Действующего обладателя приза Месси впервые с 2005 года не номинировали на Золотой мяч

12 августа, 23:43
Месси не получит Золотой мяч 2022 года (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Месси не получит Золотой мяч 2022 года (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Действующий обладатель Золотого мяча — приза лучшему футболисту года в мире — Лионель Месси впервые с 2005 года не номинирован на его получение.

35-летнего нападающего ПСЖ не оказалось в списке из 30 претендентов на награду, которую вручает издание France Football.

Примечательно, что давний конкурент Месси в борьбе за Золотой мяч Криштиану Роналду номинирован на приз в 18-й раз кряду.

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Полный список претендентов на Золотой мяч-2022:

  • Тибо Куртуа (Реал, Бельгия);
  • Рафаэл Леау (Милан, Португалия);
  • Кристофер Нкунку (Лейпциг, Франция);
  • Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет);
  • Йозуа Киммих (Бавария, Германия);
  • Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль, Англия);
  • Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия);
  • Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия);
  • Луис Диас (Ливерпуль, Колумбия);
  • Роберт Левандовски (Барселона / Бавария, Польша);
  • Рияд Марез (Манчестер Сити, Алжир);
  • Каземиро (Реал, Бразилия);
  • Сон Хын Мин (Тоттенхэм, Южная Корея);
  • Фабиньо (Ливерпуль, Бразилия);
  • Карим Бензема (Реал, Франция);
  • Филип Фоден (Манчестер Сити, Англия);
  • Харри Кейн (Тоттенхэм, Англия);
  • Садио Мане (Бавария / Ливерпуль, Сенегал);
  • Дарвин Нуньес (Ливерпуль, Уругвай);
  • Майк Меньян (Милан, Франция);
  • Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия);
  • Себастьян Аллер (Боруссия Дортмунд / Аякс, Кот-д′Ивуар)
  • Лука Модрич (Реал, Хорватия);
  • Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалия);
  • Антонио Рюдигер (Реал / Челси, Германия);
  • Жоау Канселу (Манчестер Сити, Португалия);
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити / Боруссия Дортмунд, Норвегия);
  • Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция);
  • Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды);
  • Душан Влахович (Ювентус, Сербия).

Ранее президент Реала Флорентино Перес заявил, что следующим обладателем Золотого мяча должен стать нападающий королевского клуба Карим Бензема.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лионель Месси Карим Бензема Криштиану Роналду Золотой мяч Роберт Левандовски Килиан Мбаппе

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