Действующего обладателя приза Месси впервые с 2005 года не номинировали на Золотой мяч 12 августа, 23:43 Месси не получит Золотой мяч 2022 года (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Действующий обладатель Золотого мяча — приза лучшему футболисту года в мире — Лионель Месси впервые с 2005 года не номинирован на его получение.

35-летнего нападающего ПСЖ не оказалось в списке из 30 претендентов на награду, которую вручает издание France Football.

Примечательно, что давний конкурент Месси в борьбе за Золотой мяч Криштиану Роналду номинирован на приз в 18-й раз кряду.

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Полный список претендентов на Золотой мяч-2022:

Тибо Куртуа ( Реал, Бельгия);

Реал, Бельгия); Рафаэл Леау ( Милан, Португалия);

Милан, Португалия); Кристофер Нкунку ( Лейпциг, Франция);

Лейпциг, Франция); Мохамед Салах ( Ливерпуль, Египет);

Ливерпуль, Египет); Йозуа Киммих ( Бавария, Германия);

Бавария, Германия); Трент Александер-Арнолд ( Ливерпуль, Англия);

Ливерпуль, Англия); Винисиус Жуниор ( Реал, Бразилия);

Реал, Бразилия); Бернарду Силва ( Манчестер Сити, Португалия);

Манчестер Сити, Португалия); Луис Диас ( Ливерпуль, Колумбия);

Ливерпуль, Колумбия); Роберт Левандовски ( Барселона / Бавария, Польша);

Барселона / Бавария, Польша); Рияд Марез ( Манчестер Сити, Алжир);

Манчестер Сити, Алжир); Каземиро ( Реал, Бразилия);

Реал, Бразилия); Сон Хын Мин ( Тоттенхэм, Южная Корея);

Тоттенхэм, Южная Корея); Фабиньо ( Ливерпуль, Бразилия);

Ливерпуль, Бразилия); Карим Бензема ( Реал, Франция);

Реал, Франция); Филип Фоден ( Манчестер Сити, Англия);

Манчестер Сити, Англия); Харри Кейн ( Тоттенхэм, Англия);

Тоттенхэм, Англия); Садио Мане ( Бавария / Ливерпуль, Сенегал);

Бавария / Ливерпуль, Сенегал); Дарвин Нуньес ( Ливерпуль, Уругвай);

Ливерпуль, Уругвай); Майк Меньян ( Милан, Франция);

Милан, Франция); Кевин де Брюйне ( Манчестер Сити, Бельгия);

Манчестер Сити, Бельгия); Себастьян Аллер ( Боруссия Дортмунд / Аякс, Кот-д′Ивуар)

Боруссия Дортмунд / Аякс, Кот-д′Ивуар) Лука Модрич ( Реал, Хорватия);

Реал, Хорватия); Криштиану Роналду ( Манчестер Юнайтед, Португалия);

Манчестер Юнайтед, Португалия); Антонио Рюдигер ( Реал / Челси, Германия);

Реал / Челси, Германия); Жоау Канселу ( Манчестер Сити, Португалия);

Манчестер Сити, Португалия); Эрлинг Холанд ( Манчестер Сити / Боруссия Дортмунд, Норвегия);

Манчестер Сити / Боруссия Дортмунд, Норвегия); Килиан Мбаппе ( ПСЖ, Франция);

ПСЖ, Франция); Вирджил ван Дейк ( Ливерпуль, Нидерланды);

Ливерпуль, Нидерланды); Душан Влахович ( Ювентус, Сербия).

Ранее президент Реала Флорентино Перес заявил, что следующим обладателем Золотого мяча должен стать нападающий королевского клуба Карим Бензема.



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