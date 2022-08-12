Действующего обладателя приза Месси впервые с 2005 года не номинировали на Золотой мяч
Месси не получит Золотой мяч 2022 года (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)
Действующий обладатель Золотого мяча — приза лучшему футболисту года в мире — Лионель Месси впервые с 2005 года не номинирован на его получение.
35-летнего нападающего ПСЖ не оказалось в списке из 30 претендентов на награду, которую вручает издание France Football.
Примечательно, что давний конкурент Месси в борьбе за Золотой мяч Криштиану Роналду номинирован на приз в 18-й раз кряду.
Полный список претендентов на Золотой мяч-2022:
- Тибо Куртуа (Реал, Бельгия);
- Рафаэл Леау (Милан, Португалия);
- Кристофер Нкунку (Лейпциг, Франция);
- Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет);
- Йозуа Киммих (Бавария, Германия);
- Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль, Англия);
- Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия);
- Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия);
- Луис Диас (Ливерпуль, Колумбия);
- Роберт Левандовски (Барселона / Бавария, Польша);
- Рияд Марез (Манчестер Сити, Алжир);
- Каземиро (Реал, Бразилия);
- Сон Хын Мин (Тоттенхэм, Южная Корея);
- Фабиньо (Ливерпуль, Бразилия);
- Карим Бензема (Реал, Франция);
- Филип Фоден (Манчестер Сити, Англия);
- Харри Кейн (Тоттенхэм, Англия);
- Садио Мане (Бавария / Ливерпуль, Сенегал);
- Дарвин Нуньес (Ливерпуль, Уругвай);
- Майк Меньян (Милан, Франция);
- Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия);
- Себастьян Аллер (Боруссия Дортмунд / Аякс, Кот-д′Ивуар)
- Лука Модрич (Реал, Хорватия);
- Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалия);
- Антонио Рюдигер (Реал / Челси, Германия);
- Жоау Канселу (Манчестер Сити, Португалия);
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити / Боруссия Дортмунд, Норвегия);
- Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция);
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды);
- Душан Влахович (Ювентус, Сербия).
Ранее президент Реала Флорентино Перес заявил, что следующим обладателем Золотого мяча должен стать нападающий королевского клуба Карим Бензема.
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