В честь Роналду. Спортинг представил форму с инициалами португальской звезды — видео
Третий комплект формы португальского клуба (Фото:ФК Спортинг)
Лиссабонский Спортинг презентовал стильный комплект третьей формы.
В своих социальных сетях португальцы показали комплект резервной формы на сезон 2023/24, посвященной стадиону Жозе Алваладе, который 6 августа отпраздновал свое 20-летие.
Дизайн формы напоминает резервный комплект, в котором команда играла 20 лет назад: черная футболка в сочетании с золотым цветом. На ней также размещен логотип именитого португальца Криштиану Роналду «CR7».
Интересно, что на открытии стадиона в 2003 году Спортинг принимал Манчестер Юнайтед. Португальцы одолели англичан 3:1, а спустя некоторое время Роналду перебрался в стан «красных дьяволов».
Ранее сообщалось, что Роналду в фирменном стиле забил за Аль-Наср в третьем матче подряд.