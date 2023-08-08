В честь Роналду. Спортинг представил форму с инициалами португальской звезды — видео

8 августа, 16:58
Поделиться:
Третий комплект формы португальского клуба (Фото:ФК Спортинг)

Третий комплект формы португальского клуба (Фото:ФК Спортинг)

Лиссабонский Спортинг презентовал стильный комплект третьей формы.

Читайте также:
Разъяренный Криштиану Роналду плеснул водой в оператора после неудачного матча за Аль-Наср — видео

В своих социальных сетях португальцы показали комплект резервной формы на сезон 2023/24, посвященной стадиону Жозе Алваладе, который 6 августа отпраздновал свое 20-летие.

Видео дня

Дизайн формы напоминает резервный комплект, в котором команда играла 20 лет назад: черная футболка в сочетании с золотым цветом. На ней также размещен логотип именитого португальца Криштиану Роналду «CR7».

Читайте также:
«Роналду — мой кумир». Бразильская звезда в восторге, что будет играть за Реал под номером Криштиану — фото

Интересно, что на открытии стадиона в 2003 году Спортинг принимал Манчестер Юнайтед. Португальцы одолели англичан 3:1, а спустя некоторое время Роналду перебрался в стан «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что Роналду в фирменном стиле забил за Аль-Наср в третьем матче подряд.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X