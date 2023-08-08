В честь Роналду. Спортинг представил форму с инициалами португальской звезды — видео 8 августа, 16:58 Третий комплект формы португальского клуба (Фото:ФК Спортинг)

Лиссабонский Спортинг презентовал стильный комплект третьей формы.

В своих социальных сетях португальцы показали комплект резервной формы на сезон 2023/24, посвященной стадиону Жозе Алваладе, который 6 августа отпраздновал свое 20-летие.

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Дизайн формы напоминает резервный комплект, в котором команда играла 20 лет назад: черная футболка в сочетании с золотым цветом. На ней также размещен логотип именитого португальца Криштиану Роналду «CR7».

A nova pele do Leão foi desvendada e já está na #LojaVerde 🤩



3.º Equipamento 2023/2024 também disponível em 👉 https://t.co/1PJuZSQKZU pic.twitter.com/j97rDPYaVi — Sporting CP (@SportingCP) August 6, 2023

Интересно, что на открытии стадиона в 2003 году Спортинг принимал Манчестер Юнайтед. Португальцы одолели англичан 3:1, а спустя некоторое время Роналду перебрался в стан «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что Роналду в фирменном стиле забил за Аль-Наср в третьем матче подряд.