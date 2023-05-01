Экс-вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт не смог стать президентом страны

1 мая, 20:32
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Чилаверт пошел в политику (Фото:Twitter)

Чилаверт пошел в политику (Фото:Twitter)

Легендарный голкипер набрал меньше процента голосов.

В Парагвае состоялись президентские выборы, где победил политик Сантьяго Пенья, набравший 44% голосов. А вот за легенду мирового футбола проголосовали меньше процента избирателей.

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57-летний Хосе Луис Чилаверт долгое время был рекордсменом мира как самый результативный вратарь в истории футбола, забил со штрафных и пенальти за карьеру 67 голов.

В 2006-м году Чилаверта по этому показателю опередил бразилец Рожерио Сени. Однако парагваец по-прежнему остается рекордсменом среди вратарей по числу голов за национальную сборную — 8. Кроме того, Чилаверт — единственный вратарь, являющийся автором хет-трика.

Выступал за такие команды, как Сан Лоренсо, Велес Сарсфилд, Сарагоса, Страсбур, Пеньяроль. Чемпион Парагвая, Аргентины и Уругвая. Обладатель Кубка Франции, Кубка Либертадорес и Межконтинентального кубка.

В списке лучших вратарей XX столетия занимает шестое место после Льва Яшина, Гордона Бэнкса, Дино Дзоффа, Зеппа Майера и Рикардо Саморы.

Ранее сообщалось, что в 2018 году обладатель Золотого мяча-1995 Джордж Веа стал президентом Либерии.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Парагвай

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