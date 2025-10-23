«Когда-то он должен закончить войну». Срна двумя словами назвал Путина, который вторгся в Украину

Хорватский специалист рассказал, что это уже не первая война в его жизни и осудил Путина, назвав его «полным идиотом», сообщает Przegląd Sportowy Onet.

«Это уже третья война в моей жизни. Сначала — в Хорватии, потом в Донецке в 2014 году. Я очень уважаю Шахтер и не могу его покинуть. Я честный человек. Легко быть вместе, когда все хорошо, но в сложные моменты надо показать, кто является настоящим другом, а кто — нет. Я счастлив, что остался здесь. Надеюсь, что украинцы тоже будут счастливы и будут гордиться своей страной. Люди заслуживают мира.

Путин — полный идиот, но когда-то он должен закончить войну. Люди ждут мира. Мы играем международные матчи, чтобы дарить эмоции армии и нашему обществу", — рассказал Срна.

