«Когда-то он должен закончить войну». Срна двумя словами назвал Путина, который вторгся в Украину

23 октября, 17:20
Поделиться:
Дарио Срна (Фото: ФК Шахтер)

Дарио Срна (Фото: ФК Шахтер)

Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна высказался о войне в Украине и российском диктаторе Владимире Путине.

Читайте также:
Шахтер — Легия: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Хорватский специалист рассказал, что это уже не первая война в его жизни и осудил Путина, назвав его «полным идиотом», сообщает Przegląd Sportowy Onet.

«Это уже третья война в моей жизни. Сначала — в Хорватии, потом в Донецке в 2014 году. Я очень уважаю Шахтер и не могу его покинуть. Я честный человек. Легко быть вместе, когда все хорошо, но в сложные моменты надо показать, кто является настоящим другом, а кто — нет. Я счастлив, что остался здесь. Надеюсь, что украинцы тоже будут счастливы и будут гордиться своей страной. Люди заслуживают мира.

Реклама

Читайте также:
Шахтер — Легия: где смотреть трансляцию матча Лиги конференций

Путин — полный идиот, но когда-то он должен закончить войну. Люди ждут мира. Мы играем международные матчи, чтобы дарить эмоции армии и нашему обществу", — рассказал Срна.

Ранее сообщалось, что Срна озвучил цель Шахтера в этом сезоне Лиги конференций.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Владимир Путин Дарио Срна ФК Шахтер Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies