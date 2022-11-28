Иран — США. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022

28 ноября, 16:19
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США необходима победа для выхода в плей-офф (Фото:REUTERS/John Sibley)

США необходима победа для выхода в плей-офф (Фото:REUTERS/John Sibley)

НВ представляет анонс матча третьего тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Ирана и США.

Поединок Иран — США состоится в Дохе 29 ноября на стадионе Эль-Тумама. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать про сборную Ирана перед матчем:

  • с тремя баллами занимает второе место в группе B после поражения от Англии (2:6) и победы над Уэльсом (2:0);
  • для выхода в плей-офф нужна победа или ничья — в последнем случае при условии, что Уэльс не выиграет;
  • потерпела одно поражение в последних пяти играх при трех победах и одной ничьей;
  • не сможет рассчитывать на лидера атак Джаханбахша (дисквалификация).
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Что нужно знать про сборную США перед матчем:

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  • с 2 очками занимает 3 место в группе B после ничьих с Уэльсом (1:1) и Англией (0:0);
  • для выхода в плей-офф нужна победа при условии, что выигрыш Уэльса над Англией не обеспечит ему лучшую разницу мячей;
  • не знает побед 5 игр кряду при четырех ничьих и одном поражении;
  • не имеет существенных кадровых проблем перед поединком.

Ориентировочные составы:

Иран: Х. Хоссейни — Резаэян, Пурлиганджи, М. Хоссейни, Мохаммеди — Голизаде, Нуроллахи, Эзатолахи, Хаджсафи — Тареми, Азмун

США: Тернер — Дест, Циммерман, Рим, Робинсон — Адамс, Муса, Маккенни — Пулишич, Веа, Райт

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 Сборная США

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