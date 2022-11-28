Иран — США. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022 28 ноября, 16:19 США необходима победа для выхода в плей-офф (Фото:REUTERS/John Sibley)

НВ представляет анонс матча третьего тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Ирана и США.



Поединок Иран — США состоится в Дохе 29 ноября на стадионе Эль-Тумама. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Видео дня

Что нужно знать про сборную Ирана перед матчем:

с тремя баллами занимает второе место в группе B после поражения от Англии ( 2:6) и победы над Уэльсом ( 2:0);

2:6) и победы над Уэльсом 2:0); для выхода в плей-офф нужна победа или ничья — в последнем случае при условии, что Уэльс не выиграет;

потерпела одно поражение в последних пяти играх при трех победах и одной ничьей;

не сможет рассчитывать на лидера атак Джаханбахша ( дисквалификация).

Что нужно знать про сборную США перед матчем:

с 2 очками занимает 3 место в группе B после ничьих с Уэльсом ( 1:1) и Англией ( 0:0);

1:1) и Англией 0:0); для выхода в плей-офф нужна победа при условии, что выигрыш Уэльса над Англией не обеспечит ему лучшую разницу мячей;

не знает побед 5 игр кряду при четырех ничьих и одном поражении;

не имеет существенных кадровых проблем перед поединком.

Ориентировочные составы:

Иран: Х. Хоссейни — Резаэян, Пурлиганджи, М. Хоссейни, Мохаммеди — Голизаде, Нуроллахи, Эзатолахи, Хаджсафи — Тареми, Азмун

США: Тернер — Дест, Циммерман, Рим, Робинсон — Адамс, Муса, Маккенни — Пулишич, Веа, Райт