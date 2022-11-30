«Это большая игра, ребята». Байден эмоционально отреагировал на победу США над Ираном на ЧМ-2022 — видео 30 ноября, 13:31 Байден перед игрой мотивировал сборную США (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден поздравил национальную команду своей страны с победой над Ираном (1:0) и выходом в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Видео с поздравлением сборной США опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Байдена.

В момент победы США над Ираном Байден находился с визитом в Бэй-Сити, штат Мичиган, где выступал на заводе SKI Siltron CSS по производству полупроводников.

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Узнав результат матча, президент США вернулся на сцену и поздравил всех присутствующих с победой, отметив, что верил в положительный результат и разговаривал перед игрой с футболистами и тренером Греггом Берхолтером.

«США! США! Это большая игра, ребята. Когда я разговаривал с тренером и игроками, я сказал: вы можете это сделать! И они это сделали. Бог их любит. В общем, просто подумал, что вам будет интересно», — сказал Байден.

В 1/8 финала соперником США будет сборная Нидерландов. Матч состоится в субботу, 3 декабря, в 17:00.

Ранее сообщалось, что кроме США в 1/8 финала уже вышли сборные Англии, Нидерландов, Сенегала, а также Франции и Бразилии.