«Это большая игра, ребята». Байден эмоционально отреагировал на победу США над Ираном на ЧМ-2022 — видео

30 ноября, 13:31
Поделиться:
Байден перед игрой мотивировал сборную США (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Байден перед игрой мотивировал сборную США (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден поздравил национальную команду своей страны с победой над Ираном (1:0) и выходом в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Видео с поздравлением сборной США опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Байдена.

В момент победы США над Ираном Байден находился с визитом в Бэй-Сити, штат Мичиган, где выступал на заводе SKI Siltron CSS по производству полупроводников.

Видео дня

Узнав результат матча, президент США вернулся на сцену и поздравил всех присутствующих с победой, отметив, что верил в положительный результат и разговаривал перед игрой с футболистами и тренером Греггом Берхолтером.

«США! США! Это большая игра, ребята. Когда я разговаривал с тренером и игроками, я сказал: вы можете это сделать! И они это сделали. Бог их любит. В общем, просто подумал, что вам будет интересно», — сказал Байден.

https://twitter.com/POTUS/status/1597788041250234368?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1597788041250234368%7Ctwgr%5E6a6bd5cd4abeb802231db97f1b935eeb989a48cf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fssha_ssha_bayden_vidreaguvav_na_peremogu_nad_iranom_i_vihid_ameriki_u_pley_off_chs_2022__virusne_video_n749492%2F

В 1/8 финала соперником США будет сборная Нидерландов. Матч состоится в субботу, 3 декабря, в 17:00.

Ранее сообщалось, что кроме США в 1/8 финала уже вышли сборные Англии, Нидерландов, Сенегала, а также Франции и Бразилии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная США

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X