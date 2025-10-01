ПриватБанк выставил на аукцион стадион Днепр-Арена и бывшую тренировочную базу футбольного клуба из одноименного города.

Согласно информации на сайте Prozorro.Продажи стартовая цена составляет 150 миллионов гривен. Прием заявок завершится 29 октября 2025-го, а торги пройдут 30 октября.

В электронной системе также отметили, что претендовать на недвижимость не могут бывшие акционеры или руководители банка, а также связанные с ними лица.

Экс-владелец ФК Днепр Игорь Коломойский, который сейчас находится под стражей, также является бывшим акционером ПриватБанка.

В январе 2022 года ПриватБанк уже выставлял на продажу через СЕТАМ стадион Днепр-Арена и тренировочную базу футбольного клуба. Тогда стартовая цена лота была более 113 млн грн. На прошлых торгах участвовали 7 участников. Все заявки отклонили из-за неуплаты гарантийного взноса (более 5,6 млн грн).

Что известно о легендарном стадионе

Стадион Днепр-Арена построили в 2008 году, он соответствует требованиям УЕФА для проведения международных матчей и вмещает 31 000 зрителей.

На футбольном поле в одноименном городе 19 ноября 2008 года состоялся первый официальный матч с участием сборной Украины — товарищеская встреча против сборной Норвегии. Контрольная игра с Викингами стала для Сине-желтых юбилейной, 150-й в их истории. Матч закончился победой нашей команды со счетом -- 1:0. Единственный гол с пенальти на 26-й минуте встречи забил Евгений Селезнев.

10 октября 2009-го сборная Украины впервые за свою историю одержала победу над национальной сборной Англии (1:0). На 30 минуте Сергей Назаренко отметился красивым забитым мячом.

Также в свое время здесь проходили еврокубковые матчи, финал национального Кубка и игры между командами УПЛ.

Добавим, что ФК Днепр после финала Лиги Европы-2015 столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, как следствие, команду начали покидать легионеры и результаты ухудшились.

В конце концов, в сезоне 2018/19 Сине-бело-голубые стартовали в первенстве среди любителей, но со временем из-за неуплаченных долгов клуб исчез с футбольной карты Украины.

Ранее бывший главный тренер команды Мирон Маркевич объяснил, почему Днепр на год остался без денег.