Самый большой стадион Англии в годовщину российского вторжения в Украину подсветили сине-желтыми цветами — фото

26 февраля, 12:29
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Уэмбли — крупнейшая спортивная арена Англии (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Уэмбли — крупнейшая спортивная арена Англии (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

24 февраля, в день годовщины полномасштабного российского вторжения, английская Премьер-лига (АПЛ) выразила поддержку Украине.

В годовщину нападения России на Украину стадион Уэмбли в Лондоне, крупнейшую спортивную арену Англии, подсветили цветами национального флага Украины.

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Кроме того, капитаны всех команд вышли на матчи 25-го тура английской Премьер-лиги в сине-желтых повязках.

Видео дня

REUTERS/Ian Walton
Фото: REUTERS/Ian Walton
REUTERS/David Klein
Фото: REUTERS/David Klein
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Украинскому игроку лондонского Арсенала Александру Зинченко впервые доверили вывести команду на поле в роли капитана.

REUTERS
Фото: REUTERS

Сообщалось, что в 25 туре АПЛ Арсенал обыграл Лестер (1:0), а Ливерпуль сыграл вничью с Кристал Пэлас (0:0).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Война в Украине Английская Премьер-лига Уэмбли

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