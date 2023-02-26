Самый большой стадион Англии в годовщину российского вторжения в Украину подсветили сине-желтыми цветами — фото 26 февраля, 12:29 Уэмбли — крупнейшая спортивная арена Англии (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

24 февраля, в день годовщины полномасштабного российского вторжения, английская Премьер-лига (АПЛ) выразила поддержку Украине.

В годовщину нападения России на Украину стадион Уэмбли в Лондоне, крупнейшую спортивную арену Англии, подсветили цветами национального флага Украины.

Кроме того, капитаны всех команд вышли на матчи 25-го тура английской Премьер-лиги в сине-желтых повязках.

Видео дня

Фото: REUTERS/Ian Walton

Фото: REUTERS/David Klein

Украинскому игроку лондонского Арсенала Александру Зинченко впервые доверили вывести команду на поле в роли капитана.

Фото: REUTERS

Сообщалось, что в 25 туре АПЛ Арсенал обыграл Лестер (1:0), а Ливерпуль сыграл вничью с Кристал Пэлас (0:0).