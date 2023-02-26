Самый большой стадион Англии в годовщину российского вторжения в Украину подсветили сине-желтыми цветами — фото
Уэмбли — крупнейшая спортивная арена Англии (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
24 февраля, в день годовщины полномасштабного российского вторжения, английская Премьер-лига (АПЛ) выразила поддержку Украине.
В годовщину нападения России на Украину стадион Уэмбли в Лондоне, крупнейшую спортивную арену Англии, подсветили цветами национального флага Украины.
Кроме того, капитаны всех команд вышли на матчи 25-го тура английской Премьер-лиги в сине-желтых повязках.
Украинскому игроку лондонского Арсенала Александру Зинченко впервые доверили вывести команду на поле в роли капитана.
Сообщалось, что в 25 туре АПЛ Арсенал обыграл Лестер (1:0), а Ливерпуль сыграл вничью с Кристал Пэлас (0:0).