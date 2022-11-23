Гламурная трансформация тела. В Сети появились фото невесты Роналду в 20-летнем возрасте — СМИ 23 ноября, 11:10 Джорджина Родригес (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

В Сети появились фото невесты звезды мирового футбола Криштиану Роналду Джорджины Родригес в 20-летнем возрасте, сообщает The Sun.



На снимках девушка появилась в окружении своих друзей. Сама Джорджина имела худощавую фигуру.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Этот образ кардинально отличается от нынешнего облика Родригес, у которой случилась гламурная трансформация тела. Вот как девушка выглядит сейчас:

Видео дня

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Сама Джорджина признавалась, что ее жизнь полностью изменилась после встречи с Криштиану.

Родригес и Роналду вместе уже более пяти лет. Пара растит общих дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей Криштиану от суррогатных матерей.

Сообщалось, что Джорджина посетила церемонию Latin Grammy Awards в шикарном платье с глубоким разрезом