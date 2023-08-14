«Очень большие деньги». Суркис выставил огромный ценник на главного таланта Динамо

14 августа, 19:31
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Владимир Бражко (Фото:ФК Динамо Киев)

Владимир Бражко (Фото:ФК Динамо Киев)

Киевское Динамо готово распрощаться со своими футболистами, однако за высокую сумму.

Украинский журналист Виктор Вацко оценил возможность того, что полузащитник киевлян Николай Шапаренко покинет команду в летнее трансферное окно.

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«Насколько мне известно, предложений по Шапаренко сейчас нет.

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Мне кажется, что если Динамо и продаст Николая, то только за очень большие деньги".

Журналист добавил, что президент клуба Игорь Суркис готов продать одного из самых перспективных игроков команды Владимира Бражко за 20 миллионов евро.

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«Я слышал, что за Бражко Игорь Суркис хочет 20 миллионов евро. То есть Шапаренко 100% будет дороже», — рассказал Вацко в программе Вацко on air.

Напомним, что Динамо отклонило предложение итальянского клуба по Бражко. Суркис назвал трансферное предложение унизительным.

Ранее сообщалось, что Луческу назвал главную проблему киевлян.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев)

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