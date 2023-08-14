«Очень большие деньги». Суркис выставил огромный ценник на главного таланта Динамо 14 августа, 19:31 Владимир Бражко (Фото:ФК Динамо Киев)

Киевское Динамо готово распрощаться со своими футболистами, однако за высокую сумму.

Украинский журналист Виктор Вацко оценил возможность того, что полузащитник киевлян Николай Шапаренко покинет команду в летнее трансферное окно.

«Насколько мне известно, предложений по Шапаренко сейчас нет.

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Мне кажется, что если Динамо и продаст Николая, то только за очень большие деньги".

Журналист добавил, что президент клуба Игорь Суркис готов продать одного из самых перспективных игроков команды Владимира Бражко за 20 миллионов евро.

«Я слышал, что за Бражко Игорь Суркис хочет 20 миллионов евро. То есть Шапаренко 100% будет дороже», — рассказал Вацко в программе Вацко on air.

Напомним, что Динамо отклонило предложение итальянского клуба по Бражко. Суркис назвал трансферное предложение унизительным.

Ранее сообщалось, что Луческу назвал главную проблему киевлян.