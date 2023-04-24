Играет с 1986 года. Старейший футболист мира дебютировал за новую команду — видео 24 апреля, 16:38 Миура вышел на замену в конце матча (Фото:Кадзуеси Миура via Instagram)

56-летний японский футболист Кадзуеси Миура не планирует вешать бутсы на гвоздь.

В выходные Миура сыграл первый матч за португальский клуб второго дивизиона Оливейренсе, куда он перешел зимой на правах аренды.

56-летний японец появился на поле в матче против Академико Визеу, выйдя на замену на 90-й минуте.

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Миура считается самым возрастным профессиональным футболистом мира. Он начал карьеру еще в далеком 1986 году в бразильском Сантосе.

Ранее сообщалось, что в матче чемпионата Монголии между командами Сумида Гепро и Улан-Батор на поле появился 54-летний футболист Хандсурен Оюнбилег.

