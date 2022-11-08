«Он бы ужаснулся». Статуя звезды Баварии в Сенегале довела до смеха болельщиков — фото
Мане выступает за Баварию с лета 2022 года (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)
В Сенегале создали статую форварда Баварии Садио Мане, которая вызвала смех у болельщиков.
Статую открыли в родном городе Мане Бамбале. Автор скульптуры изобразил футболиста, как он празднует гол в футболке национальной команды Сенегала.
Однако работу сложно назвать шедевром, а автора затроллили в соцсетях.
Особенно фанатов поразило выражение лица Мане, которое выглядит довольно страшно.
« Как стыдно… Надеюсь, что ему не подарили эту статую. Он бы ужаснулся», «Это статуя-призрак Садио Мане», — отреагировали в соцсетях.
Также пользователи сравнили статую Мане с неудачной статуей экс-игрока Челси и сборной Ганы Майкла Эссьена.
Ранее неоднозначные эмоции у фанатов вызвала статуя знаменитого футболиста Криштиану Роналду, открытая на острове Мадейра.