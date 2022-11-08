«Он бы ужаснулся». Статуя звезды Баварии в Сенегале довела до смеха болельщиков — фото

8 ноября, 18:28
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Мане выступает за Баварию с лета 2022 года (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Мане выступает за Баварию с лета 2022 года (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

В Сенегале создали статую форварда Баварии Садио Мане, которая вызвала смех у болельщиков.

Статую открыли в родном городе Мане Бамбале. Автор скульптуры изобразил футболиста, как он празднует гол в футболке национальной команды Сенегала.

Однако работу сложно назвать шедевром, а автора затроллили в соцсетях.

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Особенно фанатов поразило выражение лица Мане, которое выглядит довольно страшно.

« Как стыдно… Надеюсь, что ему не подарили эту статую. Он бы ужаснулся», «Это статуя-призрак Садио Мане», — отреагировали в соцсетях.

https://twitter.com/FootyHumour/status/1588838992522317824?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588838992522317824%7Ctwgr%5Efeff4fcb0eabbb68b1491925964b271b923f871b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fnews%2F602852-foto-vse-sotsseti-smeyutsya-v-senegale-sozdali-statuyu-sadio-mane

Также пользователи сравнили статую Мане с неудачной статуей экс-игрока Челси и сборной Ганы Майкла Эссьена.

Twitter
Фото: Twitter

Ранее неоднозначные эмоции у фанатов вызвала статуя знаменитого футболиста Криштиану Роналду, открытая на острове Мадейра.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Бавария (Мюнхен) Сенегал Садио Мане

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