«Он бы ужаснулся». Статуя звезды Баварии в Сенегале довела до смеха болельщиков — фото 8 ноября, 18:28 Мане выступает за Баварию с лета 2022 года (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

В Сенегале создали статую форварда Баварии Садио Мане, которая вызвала смех у болельщиков.

Статую открыли в родном городе Мане Бамбале. Автор скульптуры изобразил футболиста, как он празднует гол в футболке национальной команды Сенегала.

Однако работу сложно назвать шедевром, а автора затроллили в соцсетях.

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Особенно фанатов поразило выражение лица Мане, которое выглядит довольно страшно.

« Как стыдно… Надеюсь, что ему не подарили эту статую. Он бы ужаснулся», «Это статуя-призрак Садио Мане», — отреагировали в соцсетях.



Также пользователи сравнили статую Мане с неудачной статуей экс-игрока Челси и сборной Ганы Майкла Эссьена.

Фото: Twitter

Ранее неоднозначные эмоции у фанатов вызвала статуя знаменитого футболиста Криштиану Роналду, открытая на острове Мадейра.