«Здесь они будут в безопасности». Звездный итальянский футболист помогает украинским переселенцам 6 апреля, 22:02 Цей матеріал також доступний українською Стефан Эль-Шаарави присоединился к помощи украинцам (Фото:Стефан Эль-Шаарави via Instagram)

Звезда Ромы и сборной Италии Стефан Эль-Шаарави помогает украинским переселенцам, которые переехали в Румынию.

Стефан Эль-Шаарави - посол фонда одной из крупнейших гуманитарных организаций Италии Cesvi, которая сейчас помогает украинцам.

Футболист поддержал центр «Маленький принц» в городе Сигит в Румынии, где Cesvi дает убежище матерям с детьми.

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«Они предлагают убежище женщинам и детям, бежавшим от войны. Здесь они будут в безопасности, защищенные от бомб и разрушений. Очень важно в непростое время оказать поддержку этим семьям. Я считаю, что все дети должны иметь право на мирное и безопасное детство в окружении тепла близких», — написал Эль-Шаарави в своем аккаунте в Instagram.



Ранее сообщалось, что голкипер ПСЖ Кейлор Навас принял у себя дома 30 украинских беженцев, а его звездный одноклубник Серхио Рамос продает эксклюзивные худи для помощи украинцам.

Также бывший звездный нидерландский футболист мадридского Реала, миланского Интера и других клубов Уэсли Снейдер помог собрать значительную сумму для переселенцев из Украины.

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