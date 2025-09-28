«Невезение наложило отпечаток». Легенда Динамо объяснил, нужно ли увольнять Шовковского после неудачи во Львове

Столичный клуб уступал 0:2, но сумел совершить камбэк и выйти вперед. Однако на четвертой добавленной минуте второго тайма хозяева сравняли счет и отобрали у киевлян победу — 3:3.

В комментарии Sport.ua легендарный защитник Динамо 70-х годов Стефан Решко объяснил, почему руководству не стоит спешить с увольнением Александра Шовковского с поста главного тренера.

«Отставка — отставкой. А кто примет команду в таком случае? Таких кандидатур я не вижу. Нужно чтобы Шовковский продолжил работать и вышел из этой полосы неудач. Ведь может быть невезение, которое наложило отпечаток, продолжающийся от тура к туру. Но бывает, что потом все это прорывается и становится на места.

В футболе у каждой команды всегда случаются срывы, а когда она находится в хороших руках, то они идут на пользу. Поговорили, указали друг другу на ошибки — и снова взялись с рвением за работу с нуля. Сейчас пока сезон только набирает обороты, поэтому есть время для исправления ситуации", — сказал Решко.

Интересно, что это уже третья подряд ничья для киевлян — ранее они расписали мировую с Оболонью (2:2) и Александрией (2:2). Такая серия позволила Шахтеру возглавить турнирную таблицу УПЛ.

