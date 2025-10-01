Зеленский посмертно присвоил звание Герой Украины Степану Чубенко, которого в 16 лет замучили террористы на Донбассе

Об этом говорится на сайте Офиса президента. Документ обнародован 1 октября.

«Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда Степану Викторовичу Чубенко — общественному активисту (посмертно). За гражданское мужество, патриотизм и несокрушимость, проявленные во время событий, связанных с защитой независимости и территориальной целостности Украины, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека», — говорится в указе.

Петиция, которую 11 апреля создал журналист Сергей Горбатенко, о присвоении этого звания 16-летнему Степану набрала более 27 тысяч голосов.



Напомним, Степан Чубенко был вратарем юношеской команды Авангард (Краматорск). В родном городе он учился в ООШ № 12. С 6 лет занимался греко-римской борьбой, призер областных соревнований.

В октябре 2013 года участвовал в марше УПА в Киеве, а также организовывал проукраинские митинги в Краматорске и боролся против пророссийских акций в городе.

В конце июля 2014-го Чубенко задержали боевики ДНР, когда парень возвращался из Киева в Краматорск. Парня пытали и убили за проукраинскую позицию. При вмешательстве его матери, Сталины Чубенко, тело Степана вернули в Краматорск через 3,5 месяца.

В честь Степана Чубенко в Краматорске ежегодно проводят футбольные турниры памяти. А в декабре 2021-го в Саду Бернацкого открыли памятник Степану. Парень стал символом несокрушимости Краматорска.

Посмертно Чубенко также был награжден государственными и негосударственными наградами: орденом За мужество III степени; орденом Народный Герой Украины; медалью За жертвенность и любовь к Украине; памятным нагрудным знаком Кровь за Украину.

