Легенда сборной Англии возглавил клуб в экзотической лиге

4 июля, 12:07
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Джеррард подписал контракт до лета 2025 года (Фото:ФК Аль-Иттифака)

Джеррард подписал контракт до лета 2025 года (Фото:ФК Аль-Иттифака)

Легенда Ливерпуля и сборной Англии Стивен Джеррард стал главным тренером Аль-Иттифака из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает официальный сайт Аль-Иттифака.

Джеррард подписал соглашение с саудовским клубом до лета 2025 года.

https://twitter.com/Ettifaq/status/1675904850222100496

Примечательно, что Джеррард стал первым английским тренером, который возглавил клуб из Саудовской Аравии.

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В прошлом сезоне Аль-Иттифак занял седьмое место в чемпионате Саудовской Аравии.

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Ранее Джеррард возглавлял молодежную команду Ливерпуля, шотландский Рейнджерс, с которым выиграл чемпионат Шотландии в сезоне 2020/21, и Астон Виллу, которую покинул в октябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии впервые в истории состоится клубный чемпионат мира.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Ливерпуль Саудовская Аравия Сборная Англии Стивен Джеррард

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