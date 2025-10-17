Авторитетный статистический портал Transfermarkt опубликовал новые данные по стоимости футболистов, выступающих в английской Премьер-лиге.

После перехода Ильи Забарного из Борнмута в ПСЖ самым дорогим украинцем в АПЛ остается защитник Эвертона Виталий Миколенко. Правда, впервые с момента переезда в Англию футболист подешевел (минус три миллиона евро до 25 млн).

Также потерял в цене защитник Арсенала Александр Зинченко, выступающий в аренде за Ноттингем Форест: вместо 20 млн евро стоит 18 млн.

Зинченко опередил Егор Ярмолюк из Брентфорда, который подорожал на пять миллионов евро и теперь оценивается в 20 млн.

Стоимость украинцев из АПЛ / Фото: Transfermarkt

Что касается вингера Челси Михаила Мудрика, Transfermarkt снял с него ценник из-за отстранения от футбола после положительного допинг-теста.

Самым дорогим футболистом АПЛ является форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд (180 млн евро), в топ-3 входят Александер Исак из Ливерпуля и Букайо Сака из Арсенала (по 140 млн).

10 самых дорогих игроков АПЛ / Фото: Transfermarkt

