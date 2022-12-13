Испанский суд вынес вердикт по делу Неймара о коррупции во время перехода в Барселону 13 декабря, 17:01 Недавно Неймар со сборной Бразилии вылетел из ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Lee Smith)

Испанский суд оправдал бразильского футболиста Неймара по делу о коррупции во время его перехода из Сантоса в Барселону в 2013 году.

Об этом сообщает Marca.

Кроме Неймара по этому же делу были оправданы бывшие президенты Барселоны Хосеп Мария Бартомеу и Сандро Росель.

Бразильскому футболисту угрожали пять лет тюрьмы и штраф 149 млн евро.

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Иск подал бразильский инвестиционный фонд DIS, который владел 40% прав на Неймара до его перехода из Сантоса в Барселону, однако получил от трансфера всего 6,8 млн евро.



Ранее сообщалось, что Неймар проиграл суд Барселоне после своих требований о денежной компенсации в 43,6 млн евро в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году.

В итоге суд обязал самого Неймара заплатить Барселоне 6,7 млн евро.