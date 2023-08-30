Звезда молодежной сборной Украины в лидерах рейтинга молодых игроков, которые готовы к переезду в топ-лигу 30 августа, 17:18 Георгий Судаков (Фото:Георгий Судаков via Instagram)

Шесть представителей украинской Премьер-лиги попали в список международного центра спортивных исследований (CIES).

Организация представила рейтинг из 100 футболистов, наиболее готовых к попаданию в топ-лигу.

Список был сформирован из футболистов, родившихся в 2002 году или раньше. Это игроки, которые еще не играют за клубы из топ-5 лиг, но чей уровень опыта, накопленный за последний год, дает им больше шансов заиграть в большем чемпионате.

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Полузащитник молодежной сборной Украины и Шахтера Георгий Судаков занял 2-е место в рейтинге (64,6 из 100 баллов за последний год). Больше всего у футболиста Бенфики Антониу Силвы — 75,9 баллов.

В рейтинге есть другие футболисты из чемпионата Украины: Арсений Батагов из Зари (57,5 баллов), Владимир Бражко из Динамо (51,5), Педринью Азеведо из Шахтера (51,3), Валентин Рубчинский из Днепра-1 (49,7), Максим Брагару из Черноморца" (48) и Владислав Ванат из Динамо (47,3).

Отмечается, что при создании рейтинга была использована специальная формула, которая учитывает их игровое время и спортивный уровень сыгранных матчей.

Напомним, Мудрик вошел в рейтинг самых провальных трансферов сезона.

Ранее сообщалось, что бывший звездный игрок Шахтера готов переехать в российский клуб.