Судаков отметился дебютным результативным действием в Кубке Португалии — видео

17 октября, 23:49
Георгий Судаков (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков сделал результативную передачу в поединке 1/32 финала Кубка Португалии против Шавиша.

На 79-й минуте Судаков получил мяч перед штрафной площадкой и отдал пас форварду Эвангелосу Павлидису, который точно пробил в угол ворот.

Этот гол зафиксировал окончательный результат матча — 2:0 в пользу Бенфики. Павлидис забил и первый мяч лиссабонцев, которые вышли в следующий раунд.

Судаков провел дебютный матч в Кубке Португалии и сделал первое результативное действие в этом турнире. Украинец отыграл 89 минут против Шавиша.

В активе Георгия два гола и два ассиста в восьми матчах в составе Бенфики в текущем сезоне.

Следующий матч команда украинца проведет во вторник, 21 октября, против Ньюкасла в Лиге чемпионов.

Напомним, Судаков перешел в Бенфику из Шахтера в конце летнего трансферного окна-2025.

