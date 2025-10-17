Судаков отметился дебютным результативным действием в Кубке Португалии — видео
Георгий Судаков (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)
Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков сделал результативную передачу в поединке 1/32 финала Кубка Португалии против Шавиша.
На 79-й минуте Судаков получил мяч перед штрафной площадкой и отдал пас форварду Эвангелосу Павлидису, который точно пробил в угол ворот.
Этот гол зафиксировал окончательный результат матча — 2:0 в пользу Бенфики. Павлидис забил и первый мяч лиссабонцев, которые вышли в следующий раунд.
Судаков провел дебютный матч в Кубке Португалии и сделал первое результативное действие в этом турнире. Украинец отыграл 89 минут против Шавиша.
В активе Георгия два гола и два ассиста в восьми матчах в составе Бенфики в текущем сезоне.
Следующий матч команда украинца проведет во вторник, 21 октября, против Ньюкасла в Лиге чемпионов.
Напомним, Судаков перешел в Бенфику из Шахтера в конце летнего трансферного окна-2025.