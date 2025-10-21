«Не понимает, что происходит в Украине». Судаков вспомнил интересный разговор с Моуринью после рождения дочери

По словам Судакова, он отказался от предложения Моуринью, поскольку дорога в Украину, где в сентябре родилась его вторая дочь, заняла бы слишком много времени.

«Мы сыграли с АФС, когда только пришел Жозе Моуринью. Мы выиграли, и следующая игра у нас была через два дня на третий — перенесенная игра первого тура. И вроде бы сначала я не должен был бы играть, потому что не был в заявке.

Подходит Жозе после игры с [АФС], говорит: «Я знаю, что у тебя родился ребенок — можешь ехать в Украину, провести время с ним». Я говорю, что мне надо два дня на дорогу. Он просто не понимает до конца, наверное, что происходит в нашей стране.

Он говорит: «Да чего, езжай». Я говорю: «Это очень долго. Даже, если поеду на три дня, условно, то два дня потрачу только на дорогу», — рассказал Судаков в интервью ВЗБІРНА.

Напомним, Судаков перешел в Бенфику из Шахтера в конце летнего трансферного окна-2025.

Титулованный Моуринью возглавил португальский клуб посреди нынешнего сезона, заменив Бруну Лаже.