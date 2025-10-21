«Не понимает, что происходит в Украине». Судаков вспомнил интересный разговор с Моуринью после рождения дочери
Судаков выступает за Бенфику (Фото: REUTERS/Rita Franca)
Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков рассказал, как главный тренер лиссабонской команды Жозе Моуринью хотел предоставить ему несколько дней отпуска после рождения ребенка.
По словам Судакова, он отказался от предложения Моуринью, поскольку дорога в Украину, где в сентябре родилась его вторая дочь, заняла бы слишком много времени.
«Мы сыграли с АФС, когда только пришел Жозе Моуринью. Мы выиграли, и следующая игра у нас была через два дня на третий — перенесенная игра первого тура. И вроде бы сначала я не должен был бы играть, потому что не был в заявке.
Подходит Жозе после игры с [АФС], говорит: «Я знаю, что у тебя родился ребенок — можешь ехать в Украину, провести время с ним». Я говорю, что мне надо два дня на дорогу. Он просто не понимает до конца, наверное, что происходит в нашей стране.
Он говорит: «Да чего, езжай». Я говорю: «Это очень долго. Даже, если поеду на три дня, условно, то два дня потрачу только на дорогу», — рассказал Судаков в интервью ВЗБІРНА.
Напомним, Судаков перешел в Бенфику из Шахтера в конце летнего трансферного окна-2025.
Титулованный Моуринью возглавил португальский клуб посреди нынешнего сезона, заменив Бруну Лаже.