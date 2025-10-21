«Он просит меня о помощи»: Трубин назвал главную проблему Судакова в Бенфике

Голкипер сборной Украины и Бенфики Анатолий Трубин рассказал об адаптации своего соотечественника Георгия Судакова в португальском клубе.

По словам Трубина, Судаков рад, что оказался в составе «орлов».

«Во-первых, он говорит, что очень доволен, потому что попал в самый лучший клуб Португалии и один из лучших в Европе. Также он говорит, что уровень здесь выше, чем раньше.

Так что он очень доволен и хочет отдать все этому клубу. Конечно, иногда он просит меня о помощи. В этом смысле я могу ему помочь и облегчить его адаптацию", — приводит слова Трубина официальный сайт португальского клуба.

Напомним, Судаков присоединился к Бенфике 31 августа 2025 года. За это время он провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.

Отметим, что Кварцяный назвал главный недостаток Трубина.