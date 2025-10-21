«Он просит меня о помощи»: Трубин назвал главную проблему Судакова в Бенфике

21 октября, 10:52
Поделиться:
Георгий Судаков перешел в Бенфику летом текущего года (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

Георгий Судаков перешел в Бенфику летом текущего года (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

Голкипер сборной Украины и Бенфики Анатолий Трубин рассказал об адаптации своего соотечественника Георгия Судакова в португальском клубе.

Читайте также:
«Были проблемы»: Андрей Шевченко объяснил, почему завершил карьеру в 35 лет

По словам Трубина, Судаков рад, что оказался в составе «орлов».

«Во-первых, он говорит, что очень доволен, потому что попал в самый лучший клуб Португалии и один из лучших в Европе. Также он говорит, что уровень здесь выше, чем раньше.

Реклама

Так что он очень доволен и хочет отдать все этому клубу. Конечно, иногда он просит меня о помощи. В этом смысле я могу ему помочь и облегчить его адаптацию", — приводит слова Трубина официальный сайт португальского клуба.

Читайте также:
«Эта сборная может стать приговором»: Сабо назвал желаемого соперника для Украины в отборе на ЧМ-2026

Напомним, Судаков присоединился к Бенфике 31 августа 2025 года. За это время он провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.

Отметим, что Кварцяный назвал главный недостаток Трубина.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies