Судьба участников «матча смерти». Трусевича расстреляли, Комаров делал Мессершмитты, а Балакин тренировал Лобановского 9 августа, 20:54 Игроки Старта и Флакельфа (Фото:Wikipedia)

9 августа 1942 года в Киеве прошел футбольный поединок, который долгое время у нас называли «матчем смерти». Столичный Старт сыграл против немецкого Флакельфа.



NV уже объяснил, почему «матч смерти» — это миф. Однако поединок таки состоялся и в нем приняли участие довольно известные футболисты. Об их судьбе мы и расскажем.

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Николай Трусевич. Родился в 1909 году в Одессе. Играл за Пищевик (Одесса), Динамо (Одесса), Динамо (Киев). Призер чемпионатов СССР. Играл за сборную УССР. Расстрелян 24 февраля 1943 года в Сырецком концлагере.

Алексей Клименко. Родился в 1912 году в Киеве. Играл за Динамо (Киев). Призер чемпионатов СССР. Расстрелян 24 февраля 1943 года в Сырецком концлагере.

Иван Кузьменко. Родился в 1912 году в Днепре. Играл за Динамо (Днепр), Динамо (Киев), сборную УССР. Чемпион УССР, призер чемпионата СССР. Отец известной советской теннисистки Валерии Титовой-Кузьменко. Расстрелян 24 февраля 1943 года в Сырецком концлагере.

Николай Коротких. Родился в 1908 году в Киеве. Играл за Динамо (Киев). Чемпион УССР, призер чемпионатов СССР. Осенью 1942 года сестра Николая выдала брата нацистам, поскольку до войны он работал в НКВД. Умер от сердечного приступа во время допроса в гестапо.

Михаил Свиридовский. Родился в 1908 году в Киеве. Играл за столичный Локомотив. 19 сентября 1943 года бежал из Сырецкого концлагеря. После войны работал тренером. Умер в 1973 году в Киеве.

Федор Тютчев. Родился в 1907 году в Киеве. Играл за Динамо (Киев) и сборную УССР. Чемпион УССР, призер чемпионатов СССР. В начале немецко-советской войны воевал в Красной Армии. Во время обороны Киева был взят в плен. Потом немцы его отпустили, но в 1942 году снова арестовали. В сентябре 1943 года бежал из Сырецкого концлагеря. Умер в 1959 году в Киеве от сердечной недостаточности.

Михаил Путистин. Родился в 1906 году в Москве. Играл за АМТ (ныне — Торпедо Москва) и киевское Динамо. Чемпион УССР, призер чемпионата СССР. В августе 1942 был арестован фашистами. В октябре 1943-го бежал во время работ на заводе Большевик. Умер в 1981 году в Киеве.

Василий Сухарев. Родился в 1911 году. Играл за Динамо (Пятигорск), Спартак (Харьков), Локомотив (Киев). После войны выступал за Динамо (Киев). Дата смерти неизвестна.

Владимир Балакин. Родился в 1913 году в Киеве. Начинал играть за столичный Локомотив. С началом войны был отправлен на передовую, участвовал в обороне Киева. Попал в плен под Борисполем, но потом был освобожден немцами. После войны играл за Динамо. После завершения карьеры работал детским тренером. В частности, тренировал юных Лобановского, Бибу, Базилевича. Умер в 1992 году.

Михаил Мельник. Родился в 1915 году в Киеве. Играл за Локомотив и Динамо. Умер в 1969 году.

Макар Гончаренко. Родился в 1912 году. Играл за Комунальщик (Киев), Залдо (Киев), Динамо (Иваново), Динамо (Киев), Локомотив (Киев), Спартак (Одесса), Спартак (Херсон). Чемпион УССР и призер чемпионатов СССР. После завершения карьеры работал детским тренером. Умер в 1997 году.

Павел Комаров. Родился в Реутово (Московская область). Играл за Динамо (Москва), ЦСКА (Москва), Спартак (Москва), Динамо (Киев). Покинул Киев с немцами в 1943 году и переехал в Германию, где работал инженером на заводе Messerschmitt. В конце Второй мировой войны попал в Шотландию, где играл в командах нижних дивизионов, позже перебрался в Канаду. Дата смерти неизвестна.

Юрий Чернега. Родился в 1919 году. Играл за Динамо (Киев). С началом советско-немецкой войны попал в оцепление под Яготином и вернулся в Киев. Работал в городской управе охранником до июля 1942 года, а затем чернорабочим в строительной школе при немецкой телеграфной фирме в Святошино до ноября 1943 года. После освобождения Киева арестован 20 ноября 1943, приговорен Военным трибуналом Киевского гарнизона на 10 лет ВТТ. Умер в Каргопольлаге (Архангельская область) в 1947 году.