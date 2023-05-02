Судьба «инопланетян» из Динамо-86: Яремчук проиграл миллион долларов, Чанов строил дороги, а Рац продавал химию 2 мая, 14:16 Победители Кубка кубков-1986 (Фото:Динамо)

2 мая 1986 года киевское Динамо второй раз в своей истории завоевало Кубок обладателей кубков.



В финальном матче динамовцы разгромили мадридский Атлетико — 3:0. Голы забивали Заваров, Блохин и Евтушенко.

Ту игру команды Валерия Лобановского зарубежные СМИ назвали инопланетной.

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Мы расскажем, как сложилась судьба триумфатов Кубка кубков-1986.

Фото: Динамо

ВИКТОР ЧАНОВ. После завершения карьеры занялся бизнесом. Был президентом крупной компании, которая занималась строительством дорог. Умер в 2017 году, причиной смерти называлась бытовая травма.

СЕРГЕЙ БАЛТАЧА. Долгое время живет в Лондоне, работая тренером в клубных академиях. Его дочь Елена стала лучшей теннисисткой Великобритании, но умерла в 30 лет от рака печени.

АНАТОЛИЙ ДЕМЬЯНЕНКО. Работал тренером, с Динамо выигрывал чемпионат Украины. А с узбекским Насафом победил в азиатском аналоге Лиги Европы.

ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ. Успешно выступал в Шотландии за Рейнджерс. Сейчас возглавляет сборную Украины U-18. А его дочь Катерина стала известной киноактрисой.

ПАВЕЛ ЯКОВЕНКО. Долгое время работал с молодежной сборной, открыл Украине Алиева и Милевского. Последним его клубом была киевская Оболонь.

ВЛАДИМИР БЕССОНОВ. Работал главным тренером таких клубов, как Заря, Днепр. Также входил в селекционную службу Динамо. Его дочь Анна Бессонова — знаменитая гимнастка, бронзовая призерка Олимпийских игр.

ВАСИЛИЙ РАЦ. Будучи этническим венгром, после развала СССР перебрался в Будапешт, где занялся бизнесом. Основал фирму «Рац и сыновья», выпускающую бытовую химию.

АНДРЕЙ БАЛЬ. Был тренером Ворсклы и Черноморца, но главных успехов добился в сборной, помогая Блохину. В августе 2014 года умер прямо на поле во время матча ветеранов — оторвался тромб.

ИВАН ЯРЕМЧУК. Доигрывал в низших лигах Германии, где пристрастился к казино. Проиграл все заработанное за карьеру, почти $1 млн.

АЛЕКСАНДР ЗАВАРОВ. В 1988-м перешел в Ювентус за рекордные тогда для отечественного футбола 5 млн долларов. Выиграл с итальянцами Кубок УЕФА. Входил в тренерский штаб сборной Украины, вывел национальную команду на один матч в качестве и.о.

ИГОРЬ БЕЛАНОВ. За отличную игру в 1986 году получил Золотой мяч — приз лучшему футболисту Европы. Завершив карьеру, открыл в родной Одессе футбольную школу своего имени.

ВАДИМ ЕВТУШЕНКО. Играл в Швеции, где прожил почти 20 лет. Вернувшись, работал в штабе сборной Украины при Михайличенко, затем экспертом на ТВ.

ОЛЕГ БЛОХИН. Стал самым успешным тренером в истории сборной Украины, выведя ее в четвертьфинал ЧМ-2006. Также был тренером Динамо. Врачи спасли Блохину жизнь, обнаружив тромб сонной артерии и вовремя прооперировав.

Фото: Динамо