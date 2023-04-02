В стиле Лобановского: чемпион Европы забил шикарный гол в МЛС — видео 2 апреля, 15:12 Бернардески в матче против Шарлотт (Фото:USA TODAY Sports)

В матче чемпионата МЛС (США и Канада) полузащитник Торонто Федерико Бернардески удачно исполнил сухой лист.

Уже на шестой минуте поединка против Шарлотт Бернардески вызвался исполнить угловой удар. А затем мастерски закрутил мяч в ворота.

Гол прямым ударом с углового в футболе называют сухой лист. Одним из первых, кто его регулярно исполнял, был легендарный нападающий киевского Динамо Валерий Лобановский.

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Матч Торонто — Шарлотт завершился со счетом — 2:2. Клуб Бернардески в своем дивизионе занимает девятое место — 7 очков после 6 матчей. Шарлотт на 14-м месте — 5 (6).

29-летний Федерико Бернардески известен своими выступлениями в Серии А, где провел более 200 матчей за Фиорентину и Ювентус. С туринским клубом он трижды выиграл чемпионат Италии, а с национальной командой стал победителем Евро-2020.

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