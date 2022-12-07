Португалия будет в финале. Суперкомпьютер спрогнозировал победителя ЧМ-2022

7 декабря, 19:22
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Суперкомпьютер высчитал, что кубок выиграет сборная Бразилии (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Суперкомпьютер высчитал, что кубок выиграет сборная Бразилии (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Суперкомпьютер FiveThirtyEight сделал прогноз по предстоящим матчам чемпионата мира по футболу в Катаре.

В основе своих предсказаний компьютер использует Soccer Power Index, отражающий силу команд в атаке и обороне.

Так, в 1/8 финала компьютер не сумел предусмотреть только один результат – поражение в серии пенальти Испании от Марокко. Прогнозы на оставшиеся семь поединков сбылись.

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Теперь компьютер сделал прогноз на матчи четвертьфинала. По его алгоритму, на этой стадии Англия победит Францию, а в полуфинале сыграет с Португалией, которая выиграет у Марокко. Аргентина выбьет Нидерланды и в полуфинале встретится с Бразилией, которая будет сильнее в противостоянии с Хорватией.

fivethirtyeight.com
Фото: fivethirtyeight.com

В целом на данный момент машина отдает больше шансов на победу на чемпионате мира Бразилии. Второе место она прогнозирует Португалии, третье – Англии, а четвертое – Аргентине.

fivethirtyeight.com
Фото: fivethirtyeight.com

Ранее сообщалось, что легендарный 82-летний бразильский экс-футболист Пеле считает национальную сборную своей страны фаворитом в борьбе за кубок мира.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Англии Сборная Франции Сборная Хорватии Сборная Бразилии Сборная Португалии Сборная Аргентины Сборная Нидерландов

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