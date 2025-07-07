Суперкомпьютер сменил фаворита Клубного чемпионата мира перед полуфиналом турнира
ПСЖ — фаворит турнира (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Суперкомпьютер Opta спрогнозировал победителя Клубного чемпионата мира-2025, который проходит в США.
Об этом сообщает Opta.
Перед стартом плей-офф фаворитом на победу был ПСЖ с шансами 20.6%. Однако перед четвертьфиналом картина изменилась — главным претендентом на титул стал Челси, который имел более удобную сетку турнира и избегал фаворитов.
После четвертьфинальных матчей суперкомпьютер в очередной раз кардинально пересмотрел оценки. Новым фаворитом турнира снова стал ПСЖ — французский гранд получил 38,88% вероятности на победу. Это самый большой показатель среди всех участников.
В полуфинале ПСЖ сыграет с Реалом, а Челси встретится с Флуминенсе.
Ранее сообщалось, что букмекеры обновили котировки на победителя клубного ЧМ перед полуфиналами.