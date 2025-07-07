Суперкомпьютер сменил фаворита Клубного чемпионата мира перед полуфиналом турнира

7 июля, 16:35
ПСЖ — фаворит турнира (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Суперкомпьютер Opta спрогнозировал победителя Клубного чемпионата мира-2025, который проходит в США.

Об этом сообщает Opta.

Перед стартом плей-офф фаворитом на победу был ПСЖ с шансами 20.6%. Однако перед четвертьфиналом картина изменилась — главным претендентом на титул стал Челси, который имел более удобную сетку турнира и избегал фаворитов.

После четвертьфинальных матчей суперкомпьютер в очередной раз кардинально пересмотрел оценки. Новым фаворитом турнира снова стал ПСЖ — французский гранд получил 38,88% вероятности на победу. Это самый большой показатель среди всех участников.

Opta
Фото: Opta

В полуфинале ПСЖ сыграет с Реалом, а Челси встретится с Флуминенсе.

Ранее сообщалось, что букмекеры обновили котировки на победителя клубного ЧМ перед полуфиналами.

