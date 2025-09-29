Суперкубок Испании проведут за рубежом: где и когда состоится турнир

29 сентября, 17:00
Финал Суперкубка Испании запланирован на 11 января. (Фото: RFEF)

Суперкубок Испании по футболу пройдет за пределами страны.

Как сообщает Королевская федерация футбола Испании, турнир состоится в Джидде (Саудовская Аравия) с 7 по 11 января 2026 года.

Джидда третий раз в истории будет принимать Суперкубок Испании.

В полуфиналах Барселона сыграет с Атлетиком 7 января, а Реал встретится с Атлетико 8 января. Финал запланирован на 11 января.

Все матчи будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.

Действующим обладателем трофея является Барселона, которая в финале обыграла Реал (5:2).

