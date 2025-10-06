50 лет назад киевское Динамо стало сильнейшей командой Европы, выиграв второй в своей истории евротрофей.

Идея разыгрывать Суперкубок УЕФА родилась в 1972 году в редакции нидерландской газеты De Telegraaf. Там решили, что в Европе должна быть каждый год одна сильнейшая команда. А определять ее будут победители Кубка чемпионов и Кубка кубков. Так в 1975 году сошлись в битве за трофей мюнхенская Бавария и киевское Динамо.

В ту пору Суперкубок разыгрывали в двух матчах. Первый поединок Динамо сенсационно выиграло в Мюнхене благодаря фантастическому голу Олега Блохина.

Ответная встреча состоялась 6 октября 1975 года в Киеве. Как пишет сайт Динамо, Киев тщательно готовили к финальному матчу. У Республиканского стадиона и по дороге на тренировочную базу Динамо, куда должны были поехать гости из Германии, положили новый асфальт.

Центр города украсили праздничными флажками, а болельщики могли купить памятные значки «Суперкубок УЕФА».

Для футболистов Динамо устроили партийную накачку. Перед игрой представители ЦК КПСС напомнили игрокам, что от них ждут только триумфа. В 1975-м страна отмечала 30-летие победы над фашистской Германией и в такую ​​дату нельзя было оплошать. Для пущего эффекта на матч были приглашены ветераны войны.

Динамо выиграло — 2:0, благодаря дублю Олега Блохина. За победу в Суперкубке Динамо получило пять машин, четыре квартиры и 10 тысяч рублей.

Динамо — Бавария — 2:0

Голы: Блохин (40, 53).

Динамо: Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Буряк, Веремеев, Блохин. Тренер — Валерий Лобановский.

Бавария: Майер, Хорсман, Дюрнбергер (Хансен, 70), Шварценбек, Беккенбауэр, Рот, Вундер, Шустер (Торстенссон, 78), Вайс, Руммениге, Каппельман. Тренер — Деттмар Крамер.