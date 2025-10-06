Президент не смог поднять трофей. Почему Динамо не вручили золотые медали после победы в Суперкубке УЕФА

6 октября — 50 лет со дня выигрыша киевским Динамо Суперкубка УЕФА. По сумме двух матчей киевляне обыграли мюнхенскую Баварию.

Первая встреча в гостях завершилась победой Динамо — 1:0. Гол забил Олег Блохин.

Ответный поединок прошел 6 октября 1975 года на Республиканском стадионе в Киеве. Возле арены даже положили новый асфальт, чтобы не опозориться перед немцами.

Домашнюю встречу Динамо выиграло — 2:0. Дубль на счету Блохина.

А на церемонии награждения произошел довольно курьезный эпизод. Президент УЕФА Артемио Франки, спустившись с ложи для почетных гостей, не смог поднять трофей и вручить его капитану киевлян Михаилу Фоменко (первая версия Суперкубка была высотой 75 см и весом около 25 кг). И тогда он жестом пригласил динамовцев к столу, чтобы те же сами взяли чашу из золота и серебра. Трофей киевляне поднимали втроем.

Трофей поднимали втроем / Фото: ФК Динамо

Также футболисты Динамо остались без чемпионских медалей. Их в своем чемодане вез Франки и его багаж потерялся при пересадке в аэропорту.

Кстати, после финала евротрофей выставили на всеообщее обзорение в окне агентства Новости (ныне УНИАН) на Европейской площади, сообщает Динамо.

Ранее мы писали, что за победу в Суперкубке Динамо получило пять машин, четыре квартиры и 10 тысяч рублей.