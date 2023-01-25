Россию лишили права провести Суперкубок УЕФА 2023 года 25 января, 23:54 УЕФА перенесла проведение матча в Афины (Фото:УЕФА)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес проведение матча за Суперкубок УЕФА 2023 года в греческие Афины.



Как сообщает официальный сайт организации, ее исполком принял решение о переносе Суперкубка УЕФА 2023 года из российской Казани.

Поединок состоится на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в столице Греции 16 августа в 22:00 по киевскому времени.

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В матче за Суперкубок УЕФА 2023 года традиционно сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые определятся по итогам нынешнего сезона.

Сообщалось, что УЕФА оставит в силе отстранение российских команд от международных турниров, поскольку война против Украины продолжается.

Ранее сборную России отстранили от отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу-2024, в то время как национальная команда Беларуси была допущена к турниру.

