Гвардиола установил уникальный рекорд после победы в Суперкубке УЕФА и обошел Луческу по количеству трофеев 17 августа, 18:07 Гвардиола продолжает коллекционировать трофеи (Фото:REUTERS/Стоян Ненов)

Главный наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в очередной раз вписал свое имя в историю футбола, обыграв Севилью в Суперкубке УЕФА.

Выиграв матч за Суперкубок УЕФА, Гвардиола стал первым тренером в истории футбола, который завоевал этот трофей с тремя разными командами.

Гвардиола дважды выигрывал Суперкубок УЕФА во главе Барселоны в 2009 и 2011 годах и с Баварией в 2013 году.

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Кроме этого, Гвардиола сравнялся с Карло Анчелотти по количеству побед в Суперкубке УЕФА — теперь у обоих тренеров по четыре трофея. Итальянский специалист выигрывал кубок с Реалом и Миланом.

В общем Гвардиола в течение тренерской карьеры завоевал 36 трофеев, обойдя наставника киевского Динамо Мирчу Луческу, у которого 35 титулов. Больше трофеев только у легендарного Алекса Фергюсона — 49.



Ранее сообщалось, что Гвардиола претендует на звание лучшего тренера прошлого сезона