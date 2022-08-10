Реал выиграл Суперкубок УЕФА после победы над Айнтрахтом

10 августа, 23:52
Реал дважды забил в ворота Айнтрахта (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Реал дважды забил в ворота Айнтрахта (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Реал со счетом 2:0 переиграл Айнтрахт и завоевал Суперкубок УЕФА.

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Немецкая команда могла шокировать фаворита по истечении четверти часа игры с лишним, когда Камада нашел зазор в обороне соперника и имел прекрасную возможность забить, но его удар парировал Куртуа.

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Испанский гранд ответил сразу, но после передачи от Бензема Винисиус пробил мимо голкипера, а Тута успел постелиться в подкате и выбил мяч из пустых ворот.

В дальнейшем команды потеряли еще по одному моменту, пока Реал не открыл счет. Это Бензема отдал мяч на ближнюю стойку, откуда Каземиро головой сбросил на Алабу, которому оставалось поразить ворота с близкого расстояния.

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После забитого мяча королевский клуб мог отличиться еще минимум трижды, но после ударов Бензема, Винисиуса и Каземиро Айнтрахт спасала неточность, вратарь Трапп и перекладина соответственно.

Реал дожал оппонента на 65-й минуте, когда Винисиус с левого фланга отдал в центр на Бензема, а тот ударом в одно касание отправил мяч в сетку.

В оставшиеся минуты Айнтрахту не удалось вернуть интригу в матч, который Реал довел до победы и выиграл свой четвертый трофей в 2022 году после Суперкубка и чемпионского титула в Испании, а также Лиги чемпионов.

Реал — Айнтрахт 2:0

Голы: Алаба, 37, Бензема, 65

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Суперкубок УЕФА

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