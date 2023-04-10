«У него сложное время». Суркис хочет вернуть в Динамо футболиста, проваливающего сезон в Европе 10 апреля, 10:16 Яремчуку не удается закрепиться в основе Брюгге (Фото:ФК Брюгге)

Президент Динамо Игорь Суркис поделился трансферными планами киевского клуба.

В интервью ПРОФУТБОЛ Digital Суркис признался, что не прочь видеть в Динамо украинского форварда Брюгге Романа Яремчука, ранее выступавшего за Динамо.

Президент киевского клуба отметил, что игрок переживает не самый лучший период в бельгийском клубе и не исключил, что могут состояться переговоры о возможном переходе футболиста в киевский клуб.

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«Возможно будем разговаривать. У него должно быть стремление вернуться в родную команду. Мы бы очень хотели, чтобы такой нападающий был в нашей команде. У него сложное время, но он бывает у любого футболиста. Надеюсь, это пройдет.

Будет у него желание — я бы с радостью принял. Он хороший человек, патриотический, наш воспитанник. Думаю, это было бы хорошо", — отметил Суркис.

Яремчук перешел в Брюгге из Бенфики летом прошлого года за 16 млн евро.

Украинец провел за бельгийский клуб 25 матчей, в которых забил всего два гола, и не исключено, что уже этим летом может покинуть команду.

Ранее сообщалось, что Брюгге с Яремчуком вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.