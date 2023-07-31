«Финансовые аппетиты нужно снизить»: Суркис назвал звездного украинца, которого хочет подписать в Динамо 31 июля, 23:10 Игорь Суркис (Фото:ФК Динамо Киев)

Президент Динамо Игорь Суркис высказался о желанном трансфере киевского клуба.

Функционер признался, что хотел бы видить в команде форварда сборной Украины и Брюгге Романа Яремчука.

По словам специалиста, 27-летний игрок не перешел в Динамо из-за финансового вопроса.

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«Мы бы хотели вернуть всех сильнейших украинцев, но я так понимаю, что это невозможно. Я же говорил, что Яремчук мог бы вернуться в родной клуб, но аппетиты по зарплате и трансферу нужно снизить», — рассказал Суркис в интервью Football Hub.

Действующий контракт Романа с Брюгге истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что бельгийский клуб готов избавиться от украинского форварда.

Напомним, Луческу назвал главную проблему Динамо Киев.